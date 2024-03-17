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Черноморец - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Черноморец - Верес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

УПЛ

Новина українською

Сегодня одесситы и ровенчане в очном поединке официально закроют 21-й тур родной УПЛ. На этот раз "Верес" Олега Шандрука приедет в гости к одесскому "Черноморцу" Романа Григорчука.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

В первых трех стартовых турах весенней части оба коллектива набрали лишь один зачетный балл. Что касается прошлого тура, то "моряки" на выезде минимально уступили полтавской "Ворскле" - 0:1. Ну а народный клуб совершил сенсацию, отобрав очки у самого киевского "Динамо".

Подопечным Шандрука и Григорчука нужно исправлять ситуацию и набирать такие важные очки. Поэтому матч обещает быть напряженным и интересным для нейтрального зрителя.

Матч 21-го тура УПЛ сезона 2023/24 "Черноморец" - "Верес" состоится в воскресенье, 17-го марта 2024-го года, в 13:00.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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