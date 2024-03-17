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Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0

Премьер-лига

Пивовары были в большинстве всю игру – и победили

Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч – показательная демонстрация того, как правильно пользоваться своим шансом, даже если ты аутсайдер. "Оболонь" со второй минуты матча играла в большинстве и одержала очень нужную победу. Благодаря голу-шедевру от Черненко. Все сложилось идеально для "пивоваров". А вот у "Полесья" продолжается черная полоса.

Как это было – видела на собственные глаза фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея - ниже.

Фотогалерея

Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 1Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 2Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 3Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 4Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 5Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 6Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 7Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 8Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 9Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 10Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 1Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 2Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 3Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 4Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 5Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 6Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 7Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 8Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 9Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 1Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 2Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 3Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 4Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 5Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 6Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 7Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 8Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 9Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 1Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 2Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 3Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 4Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 5Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 6Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 7Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 8Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 9Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 10Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 1Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 2Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 3Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 4Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 5Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 6Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 7Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 8Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 9Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 10Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 1Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 2Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 3Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0 - фото 4
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