Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0

Этот матч – показательная демонстрация того, как правильно пользоваться своим шансом, даже если ты аутсайдер. "Оболонь" со второй минуты матча играла в большинстве и одержала очень нужную победу. Благодаря голу-шедевру от Черненко. Все сложилось идеально для "пивоваров". А вот у "Полесья" продолжается черная полоса.

Как это было – видела на собственные глаза фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея - ниже.

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