Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как правильно пользоваться шансом... ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Полесье 1:0
Пивовары были в большинстве всю игру – и победили
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Этот матч – показательная демонстрация того, как правильно пользоваться своим шансом, даже если ты аутсайдер. "Оболонь" со второй минуты матча играла в большинстве и одержала очень нужную победу. Благодаря голу-шедевру от Черненко. Все сложилось идеально для "пивоваров". А вот у "Полесья" продолжается черная полоса.
Как это было – видела на собственные глаза фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея - ниже.
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Хесус Хиль - мошенник, покоривший Испанию. Он вел телешоу в джакузи, совещался с конем и подарил Реалу Рауля
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Черноморец - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Полесье теперь середняк и крах Металлиста 1925. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн