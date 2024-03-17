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"Мы сильны, мы выйдем из этого положения с высоко поднятой головой": Богданов – об очередном поражении Колоса

Премьер-лига

Негативные ощущения после поражения

"Мы сильны, мы выйдем из этого положения с высоко поднятой головой": Богданов – об очередном поражении Колоса

Фото: instagram.com/andreybecks

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Андрей Богданов поделился эмоциями по поводу поражения в 21-м туре УПЛ от "Кривбасса", 0:1.

"Не удалось забить гол и не пропустить. До забитого мяча была равная игра. "Кривбассу" в конце немного повезло, думаю. Неудачный результат для нас. Но двигаемся дальше. Не удалась концовка. А так я думаю, что по игре владели преимуществом в первом тайме. Во втором игра стала более ровной. Я ничего не видел, чтобы "Кривбасс" мог вырвать победу, но в конце они создали 2-3 момента, а мы - нет. В итоге это завершилось их голом.

Не считаю, что Кривбасс выглядел увереннее. Увереннее выглядел "Колос". Столкновение с Бескоровайным? Вдвоем бахнули друг друга. Я получил повреждение, ушиб, но, думаю, что все будет хорошо. Как себя чувствую? Херово чувствую себя, потому что команда проиграла, но будем восстанавливаться и готовиться к следующим матчам. Это жизнь, нужно пройти этот период, этот этап. Но я верю в нашу команду. Мы сильны, мы выйдем из этого положения с высоко поднятой головой", – сказал Богданов.

Напомним, сейчас "Колос" занимает 9 место в турнирной таблице УПЛ, с 24 очками.

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Андрей Богданов Колос (Ковалевка)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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