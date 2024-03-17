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Палкин: Вернуться в Донецк – наша мечта. Мы ждем черного лебедя, что изменит нашу историю

Премьер-лига

И планируют не на долгий период времени

Палкин: Вернуться в Донецк – наша мечта. Мы ждем черного лебедя, что изменит нашу историю

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин кратко рассказал о планах и мечтах клуба:

“Мы не можем планировать на долгосрочную перспективу. У нас есть свой путь – мы знаем, что пойдем по нему, но еженедельно знаем, что ситуация может измениться.

Вернуться в Донецк – наша мечта. Я не знаю, когда это произойдет, возможно это займет 10 лет, 15 лет. Я не знаю. Но мы мечтаем вернуться. Когда все войны закончатся. Поэтому однажды все может измениться. Мы ждем черного лебедя, который изменит нашу историю”, - сказал Палкин.

Отметим, что на данный момент “Шахтер” проводит свои домашние матчи УПЛ и Кубка Украины на “Арене Львов”. В еврокубках этого сезона команда выступала на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге.

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Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
The FT
Опубликовал: Максим Кучер
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