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Палкин: Вернуться в Донецк – наша мечта. Мы ждем черного лебедя, что изменит нашу историю
И планируют не на долгий период времени
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин кратко рассказал о планах и мечтах клуба:
“Мы не можем планировать на долгосрочную перспективу. У нас есть свой путь – мы знаем, что пойдем по нему, но еженедельно знаем, что ситуация может измениться.
Вернуться в Донецк – наша мечта. Я не знаю, когда это произойдет, возможно это займет 10 лет, 15 лет. Я не знаю. Но мы мечтаем вернуться. Когда все войны закончатся. Поэтому однажды все может измениться. Мы ждем черного лебедя, который изменит нашу историю”, - сказал Палкин.
Отметим, что на данный момент “Шахтер” проводит свои домашние матчи УПЛ и Кубка Украины на “Арене Львов”. В еврокубках этого сезона команда выступала на "Фолькспаркштадионе" в Гамбурге.
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