Палкин: Вернуться в Донецк – наша мечта. Мы ждем черного лебедя, что изменит нашу историю

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин кратко рассказал о планах и мечтах клуба:

“Мы не можем планировать на долгосрочную перспективу. У нас есть свой путь – мы знаем, что пойдем по нему, но еженедельно знаем, что ситуация может измениться.

Вернуться в Донецк – наша мечта. Я не знаю, когда это произойдет, возможно это займет 10 лет, 15 лет. Я не знаю. Но мы мечтаем вернуться. Когда все войны закончатся. Поэтому однажды все может измениться. Мы ждем черного лебедя, который изменит нашу историю”, - сказал Палкин.