Роман Григорчук: Мы стараемся играть правильно, играем в своем стиле

На послематчевую пресс-конференцию, которая началась вскоре после завершения поединка 21-го тура УПЛ, в котором одесский "Черноморец" встречался с ровенским "Вересом", главный тренер "моряков" Роман Григорчук пришел не в лучшем настроении. Оно и понятно: его команда уступила 0:1.

– Снова ваша команда не смогла забить. Причины заметны: нехватка мастерства, невезение. Но что мешает "Черноморцу" играть так, как он играл двадцать минут во втором тайме?

– По атаке я согласен. В ней, чтобы достигать положительного и систематического результата, конечно же, нужно играть посильнее. Я это говорю почти после каждой игры в этом году. Мы не такая команда, чтобы здесь были на голову сильнее кого-то по составляющим оценкам. Да и сказать, что мы играем плохо, я тоже не могу. Мы стараемся играть правильно, играем в своем стиле. Но концовка атаки без голов – это то, о чем даже говорить не приходится. Если бы мы этот матч выиграли, вы сказали бы сейчас, что мы плохо играли? Или если бы мы выиграли у "Ворсклы". Кто бы сказал, что Черноморец играл плохо? Я бы не мог так сказать. Сказал бы, что недостаточно хорошо – а это ни в коем случае не "плохо". Для достижения результата у нас одна главная проблема: мы должны острее играть в атаке и забивать голы.

– В "Черноморце" есть очень техничные игроки. Что им мешало: почти часовой перерыв между первым и вторым таймом из-за воздушной тревоги или не лучшее состояние футбольного поля?

– Здесь дело не в технике. Хотя, возможно, это одна из составных частей на пути к результату. В таких играх, когда команда достаточно организована, правильно и активно обороняется, то, конечно же, для улучшения нашей атаки имеет значение умение взять мяч, обыграть "один в один". Это должно быть в нашем арсенале. Чтобы сказать, что у нас таких эпизодов было достаточно, нельзя. От этого и есть сложности.

- В вашем тренерском арсенале, пожалуй, есть немало разных способов, как влиять на футболистов. Возможно, за счет какой-то шоковой терапии или других факторов. Вы еще не подбирали те или иные варианты рычагов воздействия?

- Во время большой паузы в матче, когда была воздушная тревога, сказал, что лично я не чувствую максимальной нацеленности на победу и сильного желания ее достичь. Хотя подобные вещи умею чувствовать, когда они есть. Я не могу футболистов винить, ведь есть ответ, почему этого не было. С тем, что в трех матчах мы ничего не выиграли, вижу какую-то скованность, какую-то неуверенность. Повторюсь: я это чувствовал и вижу. Во втором тайме, на мой взгляд, в этом отношении было лучше. Но утверждать, что у нас кто-то совсем не старается или работает как-нибудь, я бы не стал. Не могу сказать, что есть такие очевидные моменты. Кроме мастерства в концовке атаки, о которой я уже говорил, хочется больше агрессивности, более сильных действий при ведении единоборств и большей напористости, страсти. Именно этого нам не хватает.

- Когда уже не в первый раз смотришь на вас у кромки поля в холодное время, начинаешь думать: не холодно ли вам без головного убора? Помня о том, что во время работы в Азербайджане вам подарили кепку-"аэродром", может есть смысл одевать ее на фарт?

- Если бы я знал, что это поможет, надел бы хоть сейчас. Чтобы мы одержали победу для наших людей. Ведь я ужасно переживаю – у нас столько трагических событий, столько разного негатива. И мы еще своими поражениями здесь добавляем… Я готов что угодно надеть, только бы мы выиграли. Но мы понимаем, что все это – слова…