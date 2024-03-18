Вацко: Ризныком интересуются в АПЛ, ему на замену Шахтер купит Фесюна

Голкипером " Шахтера " Дмитрием Ризныком интересуются в АПЛ. Как сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко, это "клубы-середняки".

В связи с этим "Шахтер" хочет заранее подстраховаться и работает в направлении подписания кипера "Колоса" Кирилла Фесюна, который летом, вероятно, перейдет в состав "горняков" за 2-3 млн евро.

Напомним, что контракт Ризныка истекает в конце 2027 года. В текущем сезоне Дмитрий провел 28 матчей, в которых пропустил 34 гола и 12 поединков отстоял "на ноль".