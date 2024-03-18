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Вацко: Ризныком интересуются в АПЛ, ему на замену Шахтер купит Фесюна

Премьер-лига
Обновлено

Такая вот многоходовочка

Вацко: Ризныком интересуются в АПЛ, ему на замену Шахтер купит Фесюна

shakhtar.com

Новина українською

Голкипером "Шахтера" Дмитрием Ризныком интересуются в АПЛ. Как сообщает комментатор и блогер Виктор Вацко, это "клубы-середняки".

В связи с этим "Шахтер" хочет заранее подстраховаться и работает в направлении подписания кипера "Колоса" Кирилла Фесюна, который летом, вероятно, перейдет в состав "горняков" за 2-3 млн евро.

Напомним, что контракт Ризныка истекает в конце 2027 года. В текущем сезоне Дмитрий провел 28 матчей, в которых пропустил 34 гола и 12 поединков отстоял "на ноль".

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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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