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Вацко: Ризныком интересуются в АПЛ, ему на замену Шахтер купит Фесюна
Такая вот многоходовочка
shakhtar.com
Голкипером "
В связи с этим "Шахтер" хочет заранее подстраховаться и работает в направлении подписания кипера "Колоса" Кирилла Фесюна, который летом, вероятно, перейдет в состав "горняков" за 2-3 млн евро.
Напомним, что контракт Ризныка истекает в конце 2027 года. В текущем сезоне Дмитрий провел 28 матчей, в которых пропустил 34 гола и 12 поединков отстоял "на ноль".
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Источник:Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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