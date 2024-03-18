Шищенко: О назначении тренером Полесья узнал из СМИ

Новый тренер " Полесья " Сергей Шищенко, который заменил на этой должности Юрия Калитвинцева, рассказал о своем назначении в житомирскую команду.

"О назначении узнал из прессы. Президент клуба позвонил и попросил приехать в Киев. Пока я ехал, то из СМИ узнал о том, что буду главным тренером. Не понимал, почему именно еду на встречу.

Мы много общаемся с президентом, обсуждаем "Звягель" и другие вопросы, поэтому не думал, почему именно еду в Киев. Президент сказал, что буду теперь исполняющим обязанности главного тренера "Полесья". Хорошо поговорили", — сказал Шищенко.