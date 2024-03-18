  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шищенко: О назначении тренером Полесья узнал из СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шищенко: О назначении тренером Полесья узнал из СМИ

Премьер-лига

Сергей Шищенко заменил у руля команды Юрия Калитвинцева

Шищенко: О назначении тренером Полесья узнал из СМИ

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Новый тренер "Полесья" Сергей Шищенко, который заменил на этой должности Юрия Калитвинцева, рассказал о своем назначении в житомирскую команду.

"О назначении узнал из прессы. Президент клуба позвонил и попросил приехать в Киев. Пока я ехал, то из СМИ узнал о том, что буду главным тренером. Не понимал, почему именно еду на встречу.

Мы много общаемся с президентом, обсуждаем "Звягель" и другие вопросы, поэтому не думал, почему именно еду в Киев. Президент сказал, что буду теперь исполняющим обязанности главного тренера "Полесья". Хорошо поговорили", — сказал Шищенко.

Напомним, что до этого Шищенко тренировал второлиговский "Звягель", который, по мнению некоторых экспертов, является фарм-клубом "Полесья".

По теме
yellow-arrow
Новый фарм-клуб в УПЛ? Цыганык рассказал о сотрудничестве Полесья и Вереса
yellow-arrow
Клуб MLS интересуется защитником Днепра-1 и сборной Украины
yellow-arrow
Борьба с мячом, или Уходим в закат?  Акценты зрителя на играх 21-го тура УПЛ
Сергей Шищенко Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости