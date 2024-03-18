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Шищенко: О назначении тренером Полесья узнал из СМИ
Сергей Шищенко заменил у руля команды Юрия Калитвинцева
Фото: ФК Полісся
Новый тренер "
"О назначении узнал из прессы. Президент клуба позвонил и попросил приехать в Киев. Пока я ехал, то из СМИ узнал о том, что буду главным тренером. Не понимал, почему именно еду на встречу.
Мы много общаемся с президентом, обсуждаем "Звягель" и другие вопросы, поэтому не думал, почему именно еду в Киев. Президент сказал, что буду теперь исполняющим обязанности главного тренера "Полесья". Хорошо поговорили", — сказал Шищенко.
Напомним, что до этого Шищенко тренировал второлиговский "Звягель", который, по мнению некоторых экспертов, является фарм-клубом "Полесья".
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