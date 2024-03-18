  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Новый фарм-клуб в УПЛ? Цыганык рассказал о сотрудничестве Полесья и Вереса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый фарм-клуб в УПЛ? Цыганык рассказал о сотрудничестве Полесья и Вереса

Премьер-лига
Обновлено

В последнее время клубы очень сотрудничают

Новый фарм-клуб в УПЛ? Цыганык рассказал о сотрудничестве Полесья и Вереса

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о наметившемся сотрудничестве двух клубов УПЛ – "Полесья" и "Вереса".

Напомним, что этой зимой "Верес" арендовал у "Полесья" трех игроков, при этом, как писали СМИ, совершенно бесплатно.

"Сейчас идет очень хорошее сотрудничество между "Вересом" и "Полесьем". То есть, я так понимаю, что руководство "Вереса" понимает, что удерживать самостоятельно команду на том уровне, чтобы претендовать на высокие места, достаточно сложно.

Думаю, будет некоторое сотрудничество. И некоторые клубы, которые интересны "Полесью", будут стараться посмотреть их в "Вересе". Почему-то мне так кажется…

Команда, которая претендует на самые высокие места, не может у нас обходится без "одноклассников". Я не говорю про какую-то коррупционную историю. Я бы не хотел этого. Но то, что там будет некоторое сотрудничество, и сейчас оно нарабатывается – это четкое впечатление.

Я знаю, что некоторые игроки, которые готовились перейти в "Полесье", им также приходили предложения и из "Вереса", - сказал Цыганык.

Напомним, что "Полесье" идет на 6-м месте в таблице, у "Вереса" 14 место и финансовые проблемы.

По теме
yellow-arrow
Шищенко: О назначении тренером Полесья узнал из СМИ
yellow-arrow
Клуб MLS интересуется защитником Днепра-1 и сборной Украины
yellow-arrow
Борьба с мячом, или Уходим в закат?  Акценты зрителя на играх 21-го тура УПЛ
Игорь Цыганык Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости