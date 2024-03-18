Новый фарм-клуб в УПЛ? Цыганык рассказал о сотрудничестве Полесья и Вереса

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о наметившемся сотрудничестве двух клубов УПЛ – " Полесья " и "Вереса".

Напомним, что этой зимой "Верес" арендовал у "Полесья" трех игроков, при этом, как писали СМИ, совершенно бесплатно.

"Сейчас идет очень хорошее сотрудничество между "Вересом" и "Полесьем". То есть, я так понимаю, что руководство "Вереса" понимает, что удерживать самостоятельно команду на том уровне, чтобы претендовать на высокие места, достаточно сложно.

Думаю, будет некоторое сотрудничество. И некоторые клубы, которые интересны "Полесью", будут стараться посмотреть их в "Вересе". Почему-то мне так кажется…

Команда, которая претендует на самые высокие места, не может у нас обходится без "одноклассников". Я не говорю про какую-то коррупционную историю. Я бы не хотел этого. Но то, что там будет некоторое сотрудничество, и сейчас оно нарабатывается – это четкое впечатление.

Я знаю, что некоторые игроки, которые готовились перейти в "Полесье", им также приходили предложения и из "Вереса", - сказал Цыганык.