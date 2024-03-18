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Новый фарм-клуб в УПЛ? Цыганык рассказал о сотрудничестве Полесья и Вереса
В последнее время клубы очень сотрудничают
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о наметившемся сотрудничестве двух клубов УПЛ – "
Напомним, что этой зимой "Верес" арендовал у "Полесья" трех игроков, при этом, как писали СМИ, совершенно бесплатно.
"Сейчас идет очень хорошее сотрудничество между "Вересом" и "Полесьем". То есть, я так понимаю, что руководство "Вереса" понимает, что удерживать самостоятельно команду на том уровне, чтобы претендовать на высокие места, достаточно сложно.
Думаю, будет некоторое сотрудничество. И некоторые клубы, которые интересны "Полесью", будут стараться посмотреть их в "Вересе". Почему-то мне так кажется…
Команда, которая претендует на самые высокие места, не может у нас обходится без "одноклассников". Я не говорю про какую-то коррупционную историю. Я бы не хотел этого. Но то, что там будет некоторое сотрудничество, и сейчас оно нарабатывается – это четкое впечатление.
Я знаю, что некоторые игроки, которые готовились перейти в "Полесье", им также приходили предложения и из "Вереса", - сказал Цыганык.
Напомним, что "Полесье" идет на 6-м месте в таблице, у "Вереса" 14 место и финансовые проблемы.
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