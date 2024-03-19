Вернидуб объяснил, почему мало играет новичок Кривбасса из Миная

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, почему во второй части сезона лишь однажды задействовал зимнего новичка команды Егора Твердохлеба.

"Все уже привыкли к тому, что легионерам, которых приглашают в УПЛ нужно время для адаптации. На мой взгляд, в большинстве случаев это актуально и для футболистов с украинским паспортом, особенно для тех, кто перешел не из именитых клубов.

Да, Твердохлеб был на виду в "Минае", но эта команда отставала, а у "Кривбасса" совсем другие задачи. Вот Егор сыграл лишь 25 минут в поединке с "Оболонью" - я ничего страшного в этом не вижу. Твердохлебу еще надо привыкнуть к игровой философии новой для себя команды. А острая конкуренция за место в стартовом составе только будет способствовать его прогрессу.

Кстати, прошлой осенью тот же легионер из Ганы Принс лишь выходил на замену и то на несколько минут, однако качественно проведя подготовительный период сейчас он уже игрок основы. Прекрасный пример для подражания", - сказал Вернидуб.