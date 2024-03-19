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Вернидуб объяснил, почему мало играет новичок Кривбасса из Миная

Премьер-лига

Наставник криворожцев - о Твердохлебе

Вернидуб объяснил, почему мало играет новичок Кривбасса из Миная

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал, почему во второй части сезона лишь однажды задействовал зимнего новичка команды Егора Твердохлеба.

"Все уже привыкли к тому, что легионерам, которых приглашают в УПЛ нужно время для адаптации. На мой взгляд, в большинстве случаев это актуально и для футболистов с украинским паспортом, особенно для тех, кто перешел не из именитых клубов.

Да, Твердохлеб был на виду в "Минае", но эта команда отставала, а у "Кривбасса" совсем другие задачи. Вот Егор сыграл лишь 25 минут в поединке с "Оболонью" - я ничего страшного в этом не вижу. Твердохлебу еще надо привыкнуть к игровой философии новой для себя команды. А острая конкуренция за место в стартовом составе только будет способствовать его прогрессу.

Кстати, прошлой осенью тот же легионер из Ганы Принс лишь выходил на замену и то на несколько минут, однако качественно проведя подготовительный период сейчас он уже игрок основы. Прекрасный пример для подражания", - сказал Вернидуб.

Сейчас "Кривбасс" занимает второе место в чемпионате УПЛ, набрав 43 очка.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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