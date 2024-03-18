Борьба с мячом, или Уходим в закат?  Акценты зрителя на играх 21-го тура УПЛ

Если коротко и честно, то это был худший тур в истории УПЛ на моей памяти. Вот есть такой вид спорта – хоккей с мячом. То, что мы вынуждены сейчас смотреть, можно назвать борьбой с мячом.

В трех матчах уровень зрелища был, что называется, ниже плинтуса. Еще в одном случае играть начали в последние полтайма. Итого имеем половину тура. Прибавьте к этому контакт с инопланетянами – встречу лидера с аутсайдером, разделанных под орех еще до перерыва харьковчан, а также бледные тени днепрян и одесситов. Картина маслом.

И вишенкой на торте – позорище “Зари”, не собравшей состав на ровном месте.

Шахтер – Минай 2:0

Кривбасс – Колос 1:0

ЛНЗ – Днепр-1 1:1

Динамо – Заря 2:0

Металлист 1925 – Рух 1:4

Оболонь – Полесье 1:0

Александрия – Ворскла 1:0

Черноморец – Верес 0:1

Зрелищность. Формально самой смотрибельной стала игра “Шахтера” с “Минаем” – до полутора десятков опасных моментов у ворот. Из коих гости сподобились лишь на парочку. Следующими идут “Металлист 1925” с “Рухом” – до дюжины моментов. Зрительский зачет выполнили также ЛНЗ с “Днепром-1” и “Черноморец” с “Вересом”.

На другом полюсе тура – “Александрия” с “Ворсклой”: три-четыре эпизода, половина из которых случилась в компенсированное время. Почти те же показатели у “Оболони” с “Полесьем”. Здесь после перерыва игра обострилась по-взрослому лишь однажды в концовке, все остальное имело место в первые полчаса поединка.

У “Динамо” с “Зарей” – почти наоборот, но тут поглумиться всласть над трупом помешал падавший прошлогодний снег. А “Кривбасс” спас нас от подобной тоски, загнав “Колос” под тот же плинтус с середины второго тайма. До этого же они общими усилиями сумели соорудить лишь уникальный шанс на двоих.

Интрига. Трижды все решалось еще в первом тайме. Пенальти, реализованный Плюманом на 17-й минуте, положил начало блиц-кригу “Руха”: через столько же времени счет станет разгромным. Аналогичный 11-метровый в исполнении Судакова поставил крест на “Минае” на 24-й минуте. А “Зарю” похоронил гол Ваната еще шесть минут спустя.

“Черноморец” в последний раз мог уйти от поражения на 56-й минуте: удар Васильева парировал Паст.

В оставшейся половине матчей тура занавес интриги падал гораздо ближе к финальному свистку. Пеньков своим сэйвом отстоял ничью для ЛНЗ на 87-й минуте. Минутой позже Эрнандес не сумел воспользоваться нежданным подарком от вратаря “Оболони”, и “Полесье” не ушло от поражения.

Уже в компенсированное время Шевченко спас от гола “Александрию”, сохранив победный счет. И перед самой занавесочкой Бизимана таки-вырвал победу для “Кривбасса”. Редкие, как по качеству, так и по эмоциям мгновения этого депрессивного тура.

Логика. Лишь один счет полностью соответствовал увиденному на поле. “Верес” был сильнее “Черноморца” ровно на один мяч.

Трижды результаты были очевидно далеки от закономерных. Так ЛНЗ явно “наиграл” на победу над ”Днепром-1”. А вот “Александрия” с “Ворсклой” и “Оболонь” с “Полесьем” забитых голов вообще не заслуживали.

Судейство. Мой коллега-консультант Юстас всерьез рискует остаться безработным. Четвертый тур кряду весной в УПЛ нет судейских ошибок, повлиявших на исход игры. Да и не повлиявших, напомню, мы пока обнаружили за все это время аж в количестве одной штуки. Вот что полиграф животворящий делает???

Везение. На сей раз Фортуна полюбила “Днепр-1”. На 66-й минуте, при счете 1:1, черкащанин Шестаков умудрился промахнуться там, где действительно проще было забивать. “Чтоб тебя так пронесло!” – подумал Мюллер из анекдота.

Личности. Главную фигуру тура нам любовно вырисовывал лидер: кипер “Миная” Кемкин аж девять раз спасал свои ворота от пропущенного мяча. Из вратарей отметил бы еще днепрянина Волынца с пятью зачетными сэйвами.

Из полевых явно выделялся Судаков (“Шахтер”). Вторым назову Квасницу из “Руха”. Третьим - Зубкова из “Шахтера”. Еще раз, речь не о качестве, а о количестве участий в ярчайших эпизодах игры.

Стоит выделить Плюмана (“Рух”). Могу также вспомнить Шастала (“Александрия”) и Кевина (“Шахтер”). Лучший из вышедших на замену - Гаджиев (“Днепр-1”).

Симпатии. А вот самую играющую команду нам намалевал главный аутсайдер - как тут не назовешь “Шахтер” с его чертовой дюжиной голевых шансов? Далее с большим отрывом следуют “Кривбасс”, “Верес”, ЛНЗ и “Рух”.

“Заря” – это даже не разочарование тура. Можно сказать, что она в нем практически не участвовала. Поэтому ее ноль целых ноль десятых моментов никого не должны удивлять.

Худшим же в условном конкурсе стал “Колос” с единственной реальной возможностью забить, причем в компенсированное время. Следующей назову “Александрию”, у которой помимо гола почти ничего и не было. У “Ворсклы” и “Оболони” было аж по два шанса. Недалеко ушло и “Полесье”. Мрачный тур…

Таблица. “Днепр-1” продолжает буксовать, и уже можно говорить о том, что “Динамо” его “съело”. Более того, теперь на пятки наступает “Рух”, у которого теперь появились вполне реальные шансы на Европу.

“Полесье” уже капитально просело, и при сохранении этой тенденции ему останется сосредоточить свои помыслы на Кубке.

“Александрия” ускорила темп отрыва от зоны риска. А в самой зоне улучшили свои позиции “Оболонь” с “Вересом”.

“Металлист 1925” – это что-то особенного, главное разочарование рестарта сезона. Команда Скрипника уже вынуждена бороться за то, чтобы не вылететь напрямую. А как дышали, как дышали… И теперь мы имеем полное моральное право сказать: шум и понты вокруг нового руководства клуба пока явно не соответствуют игре и результатам команды.

УПЛ-ТВ. Могу лишь посочувствовать романтикам, которые намерены зарабатывать на продукте из такого сырья. И не найдется цензурных слов для тех (типа “Сетанты”), кто берет за это деньги уже сегодня, да еще в такое время.

В целом, процесс идет, работа видна, и я благодарен тем, кто в это время пытается сделать для нас удобным просмотр отечественного футбола. Каким бы ни был сам футбол. Но без замечаний не обойдется.

Из комментаторов на очереди Роман Бебех. Между прочим, один из наиболее комфортных на зрительский слух. Но когда услышал от него: “Убежден в том, что будет заруба: встречаются первая и последняя команды”, просто прозрел. И после этого весь матч – мантра о пропасти в классе. Да, и правила игры подучить не мешает. Иной раз элементарные ляпы звучат.

И ребята, я вас умоляю, разберитесь там уже со звуком на стадионе “Левый берег”! Ну ненормально это, когда интершум заглушает голос комментатора. В конце концов, смотреть без звука станут даже те, кто этого еще не делает.

Анонсы. То, что мне уже второй тур подряд сложно найти для вас привлекательную вывеску, лишний раз подчеркивает глубину ямы, в которой сейчас находится УПЛ.

Парадоксально, но тем же методом исключения для себя выделил особо встречу “Зари” с “Металлистом 1925”. Два жалких и душераздирающих зрелища прошедшего тура сойдутся в борьбе за место под солнцем лиги. Восстанет ли из пепла хоть один из них? К слову, победа харьковчан позволит им временно обойти своего визави.

А так, чтобы какая-нибудь из пар будоражила воображение - шобы да так нет. Печалька нынче в нашем королевстве. И пауза на сборные тут может прийтись весьма кстати. Это если быть оптимистом.

Мой игнор тех, у кого нет сил и желания это смотреть, остается в силе и вызван желанием. Но чтобы смотреть это, таки-нужен приличный запас и того, и другого. У меня он все еще не иссяк.

Патриот УПЛ, говорите? Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус…

Фото – Аліна Єрофеєва, Анатолій Спиця / UA-Футбол