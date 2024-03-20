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Леднев и еще два игрока вернулись в общую группу Днепра-1

Премьер-лига

Днепровский клуб возобновил тренировки

Леднев и еще два игрока вернулись в общую группу Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

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19 марта "Днепр-1" возобновил тренировки после ряда выходных, сообщает клубная пресс-служба. Футболисты собрались на базе в Приднепровске.

При отсутствии сборников в занятии участвовали 15 игроков. Отмечается, что вместе со всеми работали Богдан Леднев, Владимир Танчик и Олег Горин, которые восстанавливались после травм.

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Перед началом главный тренер днепрян Юрий Максимов с присущим ему чувством юмора поинтересовался делами подопечных и рассказал, как будет строиться тренировочный процесс в ближайшие дни. А сама тренировка имела целью, как обычно, в таких случаях, втянуть команду в рабочий ритм. После кросса спортклубовцы разошлись на несколько импровизированных кортов, на которых поиграли в теннис-бол.

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Источник:
СК Дніпро-1
Опубликовал: Алина Ерофеева
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