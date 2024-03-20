Леднев и еще два игрока вернулись в общую группу Днепра-1

19 марта "Днепр-1" возобновил тренировки после ряда выходных, сообщает клубная пресс-служба. Футболисты собрались на базе в Приднепровске.

При отсутствии сборников в занятии участвовали 15 игроков. Отмечается, что вместе со всеми работали Богдан Леднев, Владимир Танчик и Олег Горин, которые восстанавливались после травм.

Перед началом главный тренер днепрян Юрий Максимов с присущим ему чувством юмора поинтересовался делами подопечных и рассказал, как будет строиться тренировочный процесс в ближайшие дни. А сама тренировка имела целью, как обычно, в таких случаях, втянуть команду в рабочий ритм. После кросса спортклубовцы разошлись на несколько импровизированных кортов, на которых поиграли в теннис-бол.