Фридман: Шахтер был не против отдать нам Петряка, но Максимов сказал, что вряд ли он нам поможет

Журналистка UA-Футбол Алина Ерофеева пообщалась с коммерческим директором СК "Днепр-1" Вячеславом Фридманом относительно информации СМИ об интересе днепровского клуба к вингеру "Шахтера" Ивану Петряку и не только.

- В СМИ появилась информация, что ваш клуб хотел подписать вингера "Шахтера" Ивана Петряка. Можете подтвердить или опровергнуть эту информацию?

- Да, мы рассматривали его кандидатуру. Но Юрий Максимов посмотрел статистику за последний год Петряка и сказал, вряд ли он нам поможет. Тем более, он не прошел полноценные зимние сборы. На этом все и закончилось. Разве это интересная информация?

- Два клуба, которые борются за чемпионство, всегда интересно...

- "Шахтер" не считает нас претендентами на чемпионство, я так думаю. "Шахтер" может считать "Динамо" претендентом на чемпионство. Может быть, "Кривбасс". Но "Днепр-1" он не считает. Поэтому они нам дали Олега Очеретько и, в принципе, были не против дать Ивана Петряка.

- Вчера вечером в комментарии Sport-express.ua вы сказали, что у клуба есть предложение по Даниэлю Кивинде. СМИ писали об интересе со стороны американского ФК "Шарлотт". Можете подтвердить, что именно этот клуб?

- Сейчас точно не могу сказать, что "Шарлотт". Но могу подтвердить, что из МЛС. Скорее всего, "Шарлотт". Просто отдавать молодого и перспективного игрока и еще за те деньги, которые они предлагали... Мы серьезно это предложение не рассматривали.

- Как игрок воспринимает такие слухи на фоне того, что главный тренер команды Юрий Максимов часто применяет в отношении Кивинды обратную замену?

- С ним разговаривает тот же Евгений Селезнев. Он объясняет ему как нападающий нападающему. Работает над его психикой. Молодой парень. Он должен справляться с такими моментами и воспринимать это адекватно. Его выпускают, меняют и потом опять выпускают, но на него все равно надеются.

Его меняют, возможно, из-за того, что он не выполнял установки, которые ему давал Максимов. Максимову не нравились эти 10-20 минут, которые он находился на поле, как он выполнял его установки. Это обычный воспитательный процесс. Он должен воспринимать его адекватно.

- В СМИ даже пишут о том, что Кивинда плохо играет из-за неправильного подбора обуви. Как вы воспринимаете такую информацию? Она на чем-то базируется?

- Шутейные разговоры превратились в какую-то историю. Не надо им сильно придавать значения. Возможно, бутсы он должен поменять. Если несколько раз уже сказали, значит в этом что-то есть.

- Вы вчера также отметили, что до конца сезона не будете продавать никого, в том числе и Александра Сватка.

- Уже сезон заканчивается у нас, а в Америке сезон немного иначе построен. там у них еще, кажется, не закрыто трансферное окно. Точно не могу утверждать. А в Европу куда и кого продавать сейчас, если везде все закрыто? Разве в США открытое, надо уточнять

- Были слухи о предложении от "Лудогорца" летом.

- Было. Но не дошло до того момента, чтобы мы серьезно обговорили. Уже не помню с чем было связано. Или защитник нам нужен был, или желание самого Сватка. Столько времени прошло, сложно помнить. Предложение было, но не сложились карты.

- А сам игрок говорит с клубом о желании уйти? Как он сам видит свое будущее?

- Сезон закончится, мы сядем и поговорим. Тем более он четыре игры пропустил. Надо сосредоточиться на тех 9 играх, что остались. А ему нужно залечить травму, набрать форму и попытаться помочь сборной Украины в случае удачного прохода на чемпионат Европы-2024. Разговоры о переходах отвлекают.

- Сейчас международна пауза в чемпионате, связанная с играми сборных. Как клуб планирует ее заполнить?

- У нас много травмированных. Надо, чтобы они залечили травмы. Другие игроки разъехались в сборные. Полноценно проводить контрольные игры "Днепр-1" не может. Мы сосредоточены на тренировках или двухсторонних играх. Главное - подлечить травмы и чтобы никто не травмировался. Поэтому будет только тренировочный процесс, - резюмировал Фридман.