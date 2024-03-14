Форвард Днепра-1 имел вариант продолжения карьеры в МЛС

Форвард "Днепра-1" Даниэль Кивинда летом мог перейти в клуб из МЛС, сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в подписании 19-летнего игрока был заинтересован американский "Шарлотт". Однако сделка не состоялась. "Днепр-1" считает Кивинду одним из важнейших футболистов в плане перспективы, поэтому его решили не продавать.

Его контракт с днепрянами заканчивает в конце 2024 года.Ttransfermarkt оценивает игрока в 300 евро.

Стоит добавить, что главный тренер команды Юрий Максимов два раза в трех последних матчах УПЛ делал обратную замену Кивинды, выпустив и заменив его во втором тайме.