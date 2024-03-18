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Вацко: Днепр-1 очень хотел Петряка, но Шахтер отказался продавать своих игроков днепрянам

Премьер-лига

Полесье арендовало вингера на замену Макуана

Вацко: Днепр-1 очень хотел Петряка, но Шахтер отказался продавать своих игроков днепрянам

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал о трансфере вингера "Шахтера" Ивана Петряка в "Полесье".

"Я воспринимаю трансфер в "Полесье" Пятряка как форс-мажорное подписание на замену травмированному Бени Макуана.

Я знаю, что Петряка очень хотел "Днепр-1" и Иван был близок к переходу, но в последний момент "Шахтер" отказался продавать или отдавать своих игроков днепрянам", - сказал Вацко.

Напомним, что "Полесье" арендовала Петряка до конца сезона, но пока что на поле вингер не появлялся.

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Иван Петряк Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) СК Днепр-1
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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