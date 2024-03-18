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Вацко: Днепр-1 очень хотел Петряка, но Шахтер отказался продавать своих игроков днепрянам
Полесье арендовало вингера на замену Макуана
Фото: ФК Полісся
Украинский комментатор и блогер Виктор Вацко рассказал о
"Я воспринимаю трансфер в "Полесье" Пятряка как форс-мажорное подписание на замену травмированному Бени Макуана.
Я знаю, что Петряка очень хотел "Днепр-1" и Иван был близок к переходу, но в последний момент "Шахтер" отказался продавать или отдавать своих игроков днепрянам", - сказал Вацко.
Напомним, что "Полесье" арендовала Петряка до конца сезона, но пока что на поле вингер не появлялся.
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