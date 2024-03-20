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Источник назвал пять клубов АПЛ, которые интересовались Судаковым

Премьер-лига
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Новости о Судакове продолжают блуждать Интернетом

Источник назвал пять клубов АПЛ, которые интересовались Судаковым

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

5 клубов АПЛ контактировали с "Шахтером" относительно украинского полузащитника Георгия Судакова.

Как сообщает инсайдер Мирко Ди Натале, в этот список входят лондонские "Арсенал" и "Челси", а также "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".

Каких-либо подробностей источник не дает, но отмечает, что клаусула игрока составляет выше 100 млн евро.

Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел 24 матча за "Шахтер", в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

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Портал Transfermarkt после последнего обновления оценивает стоимость игрока национальной сборной Украины в 25 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Манчестер Сити Ньюкасл Манчестер Юнайтед Георгий Судаков
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