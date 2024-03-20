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Источник назвал пять клубов АПЛ, которые интересовались Судаковым
Новости о Судакове продолжают блуждать Интернетом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
5 клубов
Как сообщает инсайдер Мирко Ди Натале, в этот список входят лондонские "Арсенал" и "Челси", а также "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл".
Каких-либо подробностей источник не дает, но отмечает, что клаусула игрока составляет выше 100 млн евро.
Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел 24 матча за "Шахтер", в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
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Портал Transfermarkt после последнего обновления оценивает стоимость игрока национальной сборной Украины в 25 миллионов евро.
ESCL.#AFC, #CFC, #MUFC, #MCFC, #NUFC sono i club di Premier League che hanno chiesto informazioni per Heorhij #Sudakov (21). La sua clausola è di oltre 100mln €. pic.twitter.com/Br7qaO0zAL— Mirko Di Natale (@_Morik92_) March 20, 2024
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