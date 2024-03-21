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Никита Кравченко об организации в Полесье: Такое видел только в Динамо и то, что Полесье на одном с ним уровне - очень большое достижение
Житомирский клуб провел открытую тренировку для болельщиков
Фото: ФК Полісся
В среду, 19 марта "Полесье" провело открытую тренировку на своем стадионе в Житомире. За тренировочным процессом могли наблюдать как и представители СМИ, так и болельщики.
Мероприятие посетил и Бени Макуана, который получил тяжелую травму, и, к сожалению, не поможет команде в этом сезоне. Конголезец уделил всем внимание, ведь встреча с житомирскими болельщиками тоже принесла ему радость и удовольствие.
Все остальные футболисты традиционно оставляли автографы и делали селфи со всеми желающими, а таких было очень много.
После завершения тренировки журналистка UA-Football Алина Ерофеева пообщалась с защитником "волков" Никитой Кравченко.
- Как твое самочувствие после тренировки?
- Тренировка была тяжелая. Сейчас пауза на сборную, поэтому мы проходим тяжелые тренировки, но все хорошо, это нормально. В паузе так нужно.
- Только что вы проводили открытую тренировку для болельщиков. Немного другая обстановка. Поделись своими впечатлениями.
- Да, конечно. Немного другая обстановка. Я скажу, что такое видел только в "Динамо" и то, что "Полесье" на одном уровне с "Динамо" - это очень большое достижение.
- На тренерском мостике "Полесья" произошла перестановка, где Сергей Шищенко заменил Юрия Калитвинцева. Чувствуются ли изменения в команде после появления нового тренера?
- Да конечно. У одного тренера такие взгляды, у другого - другие.
- Уже привыкли к новым требованиям?
- Да, конечно, за неделю привыкли.
- Этой зимой к команде присоединилось девять новичков, четыре из которых легионеры. Взаимопонимание на поле уже нашли с ними?
- Да, но надо понимать, что они приехали издалека и поэтому не очень легко адаптироваться. Особенно в Украине, во время войны. Я думаю, что некоторые уже адаптировались, а некоторым нужно время.
- А как проходит общение? На каком языке вы общаетесь с легионерами?
- Вообще все знают английский, поэтому в основном английский.
- "Полесье" хорошо начало первую часть сезона, но старт весенней части провалило. Насколько психологически давит это на команду?
- Конечно давит. Все, кто имеют отношение к "Полесью", все хотят побеждать. Нам стыдно, но мы делаем все, чтобы изменить все в ближайших матчах.
- Как команда планирует исправить турнирное положение?
- Здесь нет никакой формулы. Просто надо выходить и пахать.
- Клуб претендует на еврокубки. У вас есть шанс попасть через Кубок Украины. Рассматриваете ли вы этот вариант как более легкий?
- Нет, не рассматриваем. Мы просто знаем, что у нас есть два варианта. И на чемпионат, и на Кубок Украины будет такая же отдача.
- Какие лично ты ставишь задачи для себя на оставшуюся часть сезона?
- Получать постоянную практику и прогрессировать, - сказал Никита.
Фото - UA-Football
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