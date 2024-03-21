  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В расположение ЛНЗ прибыл последний зимний новичок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В расположение ЛНЗ прибыл последний зимний новичок

Премьер-лига
Обновлено

Эйнел Соареш присоединился к команде

В расположение ЛНЗ прибыл последний зимний новичок

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вчера вечером в расположении ЛНЗ появился последний зимний новичок – фланговый полузащитник Эйнел Соареш из Кабо-Верде, который в последнее время выступавший за словацкий "Тренчин".

Портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за уроженца Кабо-Верде 250 тысяч евро при оценочной стоимости в размере 475 тысяч.

Если спортивная форма удовлетворит наставника Олега Дулуба, то уже 23 марта он сможет дебютировать за черкащан в перенесенном поединке 17-го тура – с "Минаем".

Напомним, что сейчас ЛНЗ занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.

По теме
yellow-arrow
Никита Шевченко – о долгах Зари: Геллер сказал, что мы не заслужили эти деньги – якобы нам повезло с Лигой конференций
yellow-arrow
УАФ разобрала пенальти в ворота Динамо на последних минутах матча с Вересом
yellow-arrow
Луческу: Сикан мне напоминает Эдина Джеко
ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости