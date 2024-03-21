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В расположение ЛНЗ прибыл последний зимний новичок
Эйнел Соареш присоединился к команде
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вчера вечером в расположении
Портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за уроженца Кабо-Верде 250 тысяч евро при оценочной стоимости в размере 475 тысяч.
Если спортивная форма удовлетворит наставника Олега Дулуба, то уже 23 марта он сможет дебютировать за черкащан в перенесенном поединке 17-го тура – с "Минаем".
Напомним, что сейчас ЛНЗ занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.
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