В расположение ЛНЗ прибыл последний зимний новичок

Вчера вечером в расположении ЛНЗ появился последний зимний новичок – фланговый полузащитник Эйнел Соареш из Кабо-Верде, который в последнее время выступавший за словацкий "Тренчин".

Портал Transfermarkt утверждает, что черкасская команда заплатила за уроженца Кабо-Верде 250 тысяч евро при оценочной стоимости в размере 475 тысяч.

Если спортивная форма удовлетворит наставника Олега Дулуба, то уже 23 марта он сможет дебютировать за черкащан в перенесенном поединке 17-го тура – с "Минаем".

Напомним, что сейчас ЛНЗ занимает восьмое место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.