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УАФ назначила бригаду арбитров на субботний матч ЛНЗ - Минай
Главным будет Дмитрий Кубряк из Одессы
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 17-го тура
Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк из Одессы. Помогать на линиях ему будут Игорь Дебенко и Михаил Юхименко. Четвертый арбитр – Сергей задиран.
Арбитр ВАР – Анастасия Романюк, ассистент арбитра ВАР – Александр Корнийко.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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