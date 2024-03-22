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УАФ назначила бригаду арбитров на субботний матч ЛНЗ - Минай

Премьер-лига
Обновлено

Главным будет Дмитрий Кубряк из Одессы

УАФ назначила бригаду арбитров на субботний матч ЛНЗ - Минай

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на перенесенный матч 17-го тура УПЛ ЛНЗ - "Минай", который состоится в субботу, 23 марта.

Главным арбитром назначен Дмитрий Кубряк из Одессы. Помогать на линиях ему будут Игорь Дебенко и Михаил Юхименко. Четвертый арбитр – Сергей задиран.

Арбитр ВАР – Анастасия Романюк, ассистент арбитра ВАР – Александр Корнийко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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