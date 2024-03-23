Тренер Вереса: Внешняя мотивация - это финансовый стимул

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о том, как ему удается побеждать вместе с ровенской командой.

Вы выбраны лучшим тренером 21 тура УПЛ. Обыграть Григорчука - это что-то да значит.

Герой - слишком пафосное слово для меня. На самом деле - это заслуга ребят. Они заслужили - в течение четырех туров приложили немало усилий.

Туром ранее "Верес" отобрал очки у "Динамо", прервав длительную победную серию Шовковского. Можно ли сказать, что ваша команда наконец-то нащупала свою игру и почувствовала уверенность?

Я всегда говорю, что на такие вопросы дает ответ следующая игра или две. В следующем туре играем с "Кривбассом", затем - с "Оболонью". Получим четкий ответ - где мы находимся и сможем ли поддерживать тот настрой, чтобы радовать родных болельщиков.

Верес продолжает борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Осталось десять матчей. Десять финалов?

Абсолютно! Мы понимаем, где находимся и что нужно делать. Каждый матч - финальный. Должны показывать свой максимум, чтобы достичь положительного результата.

Какая лучшая мотивация в такой ситуации? Разговоры с коллективом? Финансовый стимул? Встреча с болельщиками? Как найти тот микс, который поможет команде подняться выше?

Я свято верю во внутреннюю самомотивацию. Каждый футболист - профессионал, должен уметь готовить себя. Должна быть хорошая коммуникация "тренер игрок" внутри коллектива, а также между самими игроками. Не забываем и о коммуникации с болельщиками. Внешняя мотивация - это финансовый стимул. Он также весомый, но не настолько, по моему мнению. Зато патриотизм по отношению к собственному клубу и болельщикам, к себе и своей семье должен пылать постоянно. В этом залог побед.