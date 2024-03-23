Полесье победило любительскую команду в товарищеском матче

Сегодня, 23 марта, "Полесье" провело товарищеский матч против "Штурма" из Иванкова.

Поединок прошел на Центральном стадионе Житомира. Подопечные Сергея Шищенко победили со счетом 3:1.

В составе "Полесья" отличились Василий Грицук и Луифер Эрнандес. Также один из игроков "Штурма" оформил автогол.

Состав “Полесья” на 1 тайм: Кудрик, Кравец, Шабанов, Кушниренко, Тейлор (Кравченко), Танковский, Петряк, Таллес, Грицук, Ндукве, Эрнандес.

Состав на 2 тайм: Поспелов, Белоконь, Чечер, Чоботенко, Кравченко, Кушниренко, Петряк, Таллес, Козак, Эрнандес (Ндукве), Будкивский.

Следующий официальный матч "Полесье" проведет 30 марта против "Черноморца" в Житомире.