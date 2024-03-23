Дебютный гол Петряка и безопасный Штурм. Полесье - Штурм 3:1. Видеообзор матча

В субботу, 23 марта, футбольный клуб "Полесье" сыграл контрольный матч против команды "Штурм" из Иванкова на центральном стадионе в Житомире. По финальному свистку арбитра "волки" одержали победу со счетом 3: 1.

Первый гол "волкам" удалось забить уже в начале матча - дебютный гол в футболке "Полесья" забил Иван Петряк. Удвоить преимущество житомирянам удалось Василию Грицуку - полузащитнику, который отличился на 29-й минуте. Третий гол на счету Луифера Эрнандеса - нападающий житомирян точным ударом из-за пределов штрафной площади отправил мяч прямо под стойку в нижний угол ворот.

Хотя "штурмовикам" удалось сократить отставание, этого было недостаточно. Финальный свисток арбитра зафиксировал окончательный счет 3:1.