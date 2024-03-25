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"Парень из села приехал". Шандрук рассказал, почему не закрепился в Шахтере
Он играл за вторую и третью команды "горняков"
Фото: НК "Верес"
Экс-защитник "Шахтера-2" и "Шахтера-3", а ныне главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал, почему ему не удалось стать игроком первой команды "горняков".
- Вы совсем юным попали в "Шахтер", сыграли множество матчей за вторую и третью команды "горняков". А как насчет шансов на состав №1? Они были?
- Шансы всегда есть. Наверное, немного не дотягивал. Я - парень из села приехал, не хватало уверенности в собственных силах, а также школы, которой у меня не было. Проходил ее в дубле "Шахтера". Были, конечно, периоды, когда тренировался с первой командой - и при Шустере, и при Луческу.
К сожалению, не выдержал конкуренции. На тот момент Матузалем был в центре поля (я начинал в опорной зоне) и, как ни обидно сейчас вспоминать его фамилию, Тимощук, - сказал Шандрук.
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