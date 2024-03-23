Олег Шандрук: Очень импонирует Юрген Клопп

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал о том, какое сотрудничество у ровенской команды с "Полесьем", об усилении и своих коллегах.

Скоро исполнится десять лет с момента, когда вы начали тренерскую деятельность. С какими трудностями столкнулись на любительском уровне?

Любительский уровень - хорошая школа. Там занимаешься всем и сразу, поэтому получаешь определенную закалку. Рад, что имел такой опыт. Получил много информации, провел немало экспериментов. Оно пошло мне на пользу - это 100 процентов.

Игорь Цыганык обратил внимание на тесное сотрудничество между "Вересом" и "Полесьем". В чем оно проявляется?

Если принимать во внимание то, что у нас есть игроки "Полесья" на правах аренды, то да - это можно назвать сотрудничеством. А почему нет? Другой информации у меня нет. Арендованные футболисты помогают нам в решении наших задач.

Главная зимняя находка клуба - Марко Мрвалевич. Как вы наткнулись на этого черногорца? Чья это заслуга?

Очень хорошую работу провел наш спортивный директор Юрий Викторович Габовда. Он предложил этого игрока, мы все вместе его пересмотрели. Услышав мнения тренерского штаба, Габовда начал активно заниматься трансфером. Поэтому большая его заслуга, что Мрвалевич оказался в "Вересе".

Иващенко, Любенович, Вишняк, Ротань немного старше вас. Кстати, с кем из коллег по тренерскому ремеслу у вас лучшие отношения?

Я не так давно дебютировал в УПЛ. В принципе, у меня хорошие отношения с тренерским штабом "Александрии". Сергей Кравченко - мой товарищ, вместе играли когда-то. До сих пор сохраняем отличную коммуникацию. Так же Руслана Петровича (Ротаня) хорошо знаю.

Кто из тренеров мирового уровня является вашим ориентиром? Чьи идеи вам близки?

Наверное, нет такого тренера, которому не нравится Гвардиола. Он делает уникальные команды. Очень импонирует Юрген Клопп, а также Унаи Эмери. Почему Эмери? Потому что не работает с топ-клубом, и все же сделал очень амбициозную команду. Ранее выигрывал Лигу Европы. Достигал успеха без суперзвезд. Топовый тренер.