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Игрок Кривбасса: Перерыв на матчи сборных используем с пользой
Жан По прокомментировал победу в спарринге над "Александрией"
fckryvbas.com
Ивуарийский полузащитник "Кривбасса" Жан По рассказал о победе в домашнем контрольном матче над "Александрией" (5:2).
- Жан, поздравляем с победой и забитым голом. Какой получилась игра?
- Во-первых, это была хорошая игра, потому что "Александрия" - отличная команда. Поэтому, мы вынесем некоторые полезные моменты из матча. К тому же, мы победили, поэтому счастливы. Ведь каждая победа очень важна. Сейчас мы идем дальше, продолжаем тренировки и подготовку к следующим поединкам.
- Все получили достаточно игровой практики. Насколько это важно?
- Да, это была замечательная игра для нас. К тому же, сейчас перерыв в УПЛ на матчи национальных сборных, и мы используем с пользой это время, есть возможность попрактиковаться. Поэтому это очень здорово для каждого, ведь каждый сыграл по 60 минут.
- Как прокомментируешь игру соперника?
- Они играли хорошо, я уже знаком с этим оппонентом. "Александрия" - это замечательная команда, они знают, как играть в футбол. Но сегодня, мы хорошо поработали и получили результат. Для нас это самое важное. Желаю сопернику успехов в дальнейшем.
- Как проходит подготовка к "Вересу"?
- Могу сказать, что именно сейчас мы воспринимаем каждую игру, как финальную. Конечно, мы будем стараться получить максимальный результат. Поэтому продолжим добросовестно работать каждый день, - сказал Жан По.
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