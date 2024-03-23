КМ. Кривбасс в четырех таймах обыграл Александрию

Во время двухнедельного перерыва в УПЛ, команды проводят подготовительные спарринги к 22-му туру. Сегодня "Кривбасс" принимал "Александрию". Матч, который проходил в формате 4 тайма по 30 минут, завершился победой хозяев поля со счетом 5:2

Следующий поединок криворожский клуб сыграет против "Вереса". "Александрия" встретится с "Минаем".

Товарищеский поединок

Кривбасс - Александрия 5:2

Голы: Твердохлеб (1:1), Кожушко (2:1), Лунев (3:2), По (4:2), Принс (5:2) - Кулаков дубль