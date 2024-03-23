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КМ. Кривбасс в четырех таймах обыграл Александрию

Премьер-лига

Уверенное преимущество криворожского клуба

КМ. Кривбасс в четырех таймах обыграл Александрию

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

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Во время двухнедельного перерыва в УПЛ, команды проводят подготовительные спарринги к 22-му туру. Сегодня "Кривбасс" принимал "Александрию". Матч, который проходил в формате 4 тайма по 30 минут, завершился победой хозяев поля со счетом 5:2

Следующий поединок криворожский клуб сыграет против "Вереса". "Александрия" встретится с "Минаем".

Товарищеский поединок
Кривбасс - Александрия 5:2
Голы: Твердохлеб (1:1), Кожушко (2:1), Лунев (3:2), По (4:2), Принс (5:2) - Кулаков дубль

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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