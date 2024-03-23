Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
КМ. Кривбасс в четырех таймах обыграл Александрию
Уверенное преимущество криворожского клуба
Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий
Во время двухнедельного перерыва в УПЛ, команды проводят подготовительные спарринги к 22-му туру. Сегодня "Кривбасс" принимал "Александрию". Матч, который проходил в формате 4 тайма по 30 минут, завершился победой хозяев поля со счетом 5:2
Следующий поединок криворожский клуб сыграет против "Вереса". "Александрия" встретится с "Минаем".
Товарищеский поединок
Кривбасс - Александрия 5:2
Голы: Твердохлеб (1:1), Кожушко (2:1), Лунев (3:2), По (4:2), Принс (5:2) - Кулаков дубль
Популярное сейчас
- Украина U-19 – Латвия U-19: смотреть прямую трансляцию матча элит-раунда квалификации на Евро-2024
- Очередной необязательный мастер-класс Реброва. Обзор матча с Боснией и превью к Исландии
- СМИ: Барселона отказывается от Ансу Фати
- Беглый тренер Черноморца: Почему не было такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед"?
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник