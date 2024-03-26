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"Кукуха ехала". Петряк перенес три операции за год и был близок к завершению карьеры
Футболист рассказал о своей тяжелой травме
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "Полесья" Иван Петряк рассказал о своей тяжелой травме, из-за которой провел год без футбола.
- Скажу честно, у меня ситуация была нелегкая. У меня была очень сложная травма и там не то, что команда, но и футбол был под угрозой.
- Расскажи, пожалуйста, подробно об этой травме, потому что на самом деле, если смотреть твою статистику, ты не сыграл ни одного матча, а болельщики пишут: а где делся Ваня Петряк?
- Я разорвал связки все на ноге и сделали операцию, она немножко там не получилась, как нужно, потом вторая - тоже немного неуспешно. Потом нужно было делать третью. Слава Богу, скажем так - виноватых я не ищу, люди знают, как я к ним отношусь и ну так сложилось. Реально можно сказать чисто там не фартануло. Потому что там операция была легкая и ее можно было сделать в любом подвале реально, а вот там так сложилось и этот год выпал. Почти год выпал, да.
- А когда ты получил эту травму?
- Я получил травму 30 марта 2023 года.
- Было трудно, наверное, невероятно.
- Морально. Кукуха ехала, тяжело, по-любому тяжело. Дома сидишь, смотришь это все - тренироваться не можешь. С костылей переходишь на новые костыли - потом опять операция. Потом немножко снова походил - опять костыли. Нормально, абонемент у меня был там уже хороший в операционной, поэтому... Надеюсь, что это все закончилось. Я стараюсь немного где-то может улыбаться над этим. Я такой человек, я никогда не буду показывать, что там у меня внутри творится. Это, возможно, где-то и плохо, но я надеюсь, что я выскочил из этой ямы и сейчас все зависит только от меня и опять же хочу сказать слова благодарности руководству клуба, что в меня поверили и пригласили.
- А что реально были такие мысли просто о завершении карьеры?
- Мыслей не было, были обстоятельства, которые могли завершить. Ну, был очень близко. Был близко, близко, - сказал Петряк.
Напомним, "Полесье" арендовало Петряка у "Шахтера" до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он не играл в официальных матчах.
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