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Петряк - о неполученной чемпионской медали в Венгрии: Пусть засунут себе ее поглубже
Украинец не получил золотую медаль, которую завоевал в составе "Ференцвароша"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Полесья" Иван Петряк вспомнил этап карьеры в составе венгерского "Ференцвароша", где становился чемпионом.
- Ты жаловался, что тебе не дали медаль за чемпионство. Так не дали?
- Да пусть засунут себе ее поглубже. Что мне медаль? Нет. У меня другие ценности.
- Да, но ты же чемпион Венгрии.
- Ну и что, что чемпион Венгрии. Надо новые цели ставить. Сейчас я пришел в "Полесье". Команда, все новое. Цели - игры, голы, передачи. Выполнять все задачи, которые президент поставит. Зачем мне вспоминать Венгрию. Все, это прочитанная книга, - сказал Петряк.
Напомним, Петряк выступал за "Ференцварош" в сезоне 2018/19 под руководством украинца Сергея Реброва. Тогда "фради" стали чемпионами. Затем футболист перешел к принципиальному сопернику – "Фехервару".
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