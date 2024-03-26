Петряк - о неполученной чемпионской медали в Венгрии: Пусть засунут себе ее поглубже

Полузащитник "Полесья" Иван Петряк вспомнил этап карьеры в составе венгерского "Ференцвароша", где становился чемпионом.

- Ты жаловался, что тебе не дали медаль за чемпионство. Так не дали?

- Да пусть засунут себе ее поглубже. Что мне медаль? Нет. У меня другие ценности.

- Да, но ты же чемпион Венгрии.

- Ну и что, что чемпион Венгрии. Надо новые цели ставить. Сейчас я пришел в "Полесье". Команда, все новое. Цели - игры, голы, передачи. Выполнять все задачи, которые президент поставит. Зачем мне вспоминать Венгрию. Все, это прочитанная книга, - сказал Петряк.

Напомним, Петряк выступал за "Ференцварош" в сезоне 2018/19 под руководством украинца Сергея Реброва. Тогда "фради" стали чемпионами. Затем футболист перешел к принципиальному сопернику – "Фехервару".