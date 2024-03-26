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Гендир Кривбасса - о ганском новичке: У него обязательно будет шанс показать себя на поле

Премьер-лига

Владимир Баенко прокомментировал подписание контракта с Конаду Ядомом

Гендир Кривбасса - о ганском новичке: У него обязательно будет шанс показать себя на поле

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко прокомментировал подписание контракта с ганским защитником Конаду Ядомом.

- Конаду Ядом наконец в "Кривбассе". Расскажите, как удалось уладить все визовые детали.

- Да, наконец он приехал в Кривой Рог. Были очень большие проблемы с получением визы: сначала с украинской, потом с транзитной. Но мы рады, что все эти вопросы все же удалось решить. Теперь он с командой. Очень надеюсь, что Ядом быстро наберет свою оптимальную форму и поможет "Кривбассу" на поле.

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- Как быстро наш новичок адаптируется к новой команде?

- Думаю, с этим не будет проблем. Юрий Вернидуб во многих интервью говорит, что не делит футболистов команды на иностранцев и украинцев. Поэтому для нас каждый игрок команды - это, в первую очередь, игрок "Кривбасса". Мы - одна красно-белая семья. Каждый футболист будет чувствовать себя здесь, как дома. Делаем для этого все условия, работаем в этом направлении.

- Ожидать ли нам еще трансферов от клуба до конца сезона?

- Мы никогда не останавливаемся, уже сейчас работаем с прицелом на лето. Если же будет возможность подписать до открытия летнего трансферного окна нового футболиста, который будет подходить тренерскому штабу, клубу и будет соответствовать нашей философии, то мы обязательно усилимся. Болельщикам постоянно надо ждать хороших новостей от нашего медиа-отдела.

- Как вы считаете, увидим ли мы Ядома на поле в этом сезоне?

- Сейчас в команде большая конкуренция, это очень мотивирует всех игроков. У нас большие планы, большие задачи - мы их должны выполнять, а это можно делать только тогда, когда в команде есть здоровая конкуренция. Уверен, тренерский штаб знает, что делать. Что касается Ядома, то у него обязательно будет шанс показать себя на поле, - сказал Баенко.

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Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Баенко Ядом Конаду
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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