Башич: Насколько я знаю, Заря всегда играла в лучших европейских турнирах

Зимний новичок "Зари", полузащитник Яков Башич дал свое первое небольшое интервью клубной пресс-службе, в котором он рассказал о своей адаптации и прошлых играх команды.

- Адаптация проходит прекрасно. У меня есть опыт путешествий в разные места с самого детства. Занимался футболом в Хорватии, но часть времени не профессионально. Играл за команду колледжа. Затем был в Академии NK Zagreb.

У меня не было профессионального контракта, понял, что время заняться учебой, и решил в 17 лет поехать в Соединенные Штаты Америки учиться в Орландо, а затем в Бостон. Я изучал психологию там 4 года. Мог остаться и играть в MLS в футбол, но решил вернуться в Хорватию в "Хайдук" Сплит.

- Сейчас ты снова кардинально изменил жизнь. Быстро ли привык к нашей команде?

- Да, потому что здесь мне комфортно, все ребята и руководство всегда помогали мне во всех вопросах. Адаптировался быстро, сумел забить гол (улыбается). Надеюсь и дальше буду приносить пользу команде.

Скажу, что мы хорошо работали на сборах. Уверен, что от матча к матчу будем только набирать.

Насколько я знаю, "Заря" всегда играла в лучших европейских турнирах. У нас замечательный клуб и классная команда. Уверен, что сможем прогрессировать дальше. Да, были проблемы осенью, много переездов было, еврокубки... Это, возможно, также повлияло на наше турнирное положение. Но все можно исправить. Все зависит от нас.

Могу сказать, что в Турции мы хорошо поработали, были организованными и набрали хорошую форму. У нас сейчас есть баланс молодых и опытных игроков, что, по моему мнению, замечательно. Мы должны выбираться выше в таблице.

- Что скажешь по поводу уровня нашего чемпионата?

- Сейчас я не могу сказать развернуто, но уже понял, что это хорошая лига. Много молодых игроков во многих командах, в том числе у нас. В Украине нужно быть хорошо готовым физически, не уступать в борьбе, много бороться, - сказал Башич.