Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондаренко и Крыськив, которые пропустили матч олимпийской сборной Украины, вернулись в общую группу Шахтера
Завтра Шахтер возобновляет подготовку к матчам УПЛ
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В среду, 27 марта, после выходного футболисты "
Как уже сообщалось ранее, первым в общую группу вернулся Тарас Степаненко, который восстановился после травмы задней поверхности бедра.
По данным ТаТоТаке, также вчера получил полноценную нагрузку Артем Бондаренко, который испытывал проблемы со спиной, а уже завтра, как ожидается, на тренировку должен выйти Дмитрий Крыськив (дискомфорт в области икроножной мышцы).
Напомним, что из-за повреждений Бондаренко и Крыськив не полетели с олимпийской сборной Украины на матч с олимпийской сборной Японии.
Популярное сейчас
- Украина U-19 разгромила Швейцарию и с первого места в группе вышла на Евро-2024
- Отбор на ЧЕ-2025. Азербайджан U-21 – Украина U-21 0:3. Шестая подряд победа
- Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
- Дебютный гол Петряка и безопасный Штурм. Полесье - Штурм 3:1. Видеообзор матча
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник