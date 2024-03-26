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Бондаренко и Крыськив, которые пропустили матч олимпийской сборной Украины, вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига

Завтра Шахтер возобновляет подготовку к матчам УПЛ

Бондаренко и Крыськив, которые пропустили матч олимпийской сборной Украины, вернулись в общую группу Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

В среду, 27 марта, после выходного футболисты "Шахтера" соберутся на тренировке и продолжат подготовку к матчам УПЛ.

Как уже сообщалось ранее, первым в общую группу вернулся Тарас Степаненко, который восстановился после травмы задней поверхности бедра.

По данным ТаТоТаке, также вчера получил полноценную нагрузку Артем Бондаренко, который испытывал проблемы со спиной, а уже завтра, как ожидается, на тренировку должен выйти Дмитрий Крыськив (дискомфорт в области икроножной мышцы).

Напомним, что из-за повреждений Бондаренко и Крыськив не полетели с олимпийской сборной Украины на матч с олимпийской сборной Японии.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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