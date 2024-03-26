Бондаренко и Крыськив, которые пропустили матч олимпийской сборной Украины, вернулись в общую группу Шахтера

В среду, 27 марта, после выходного футболисты " Шахтера " соберутся на тренировке и продолжат подготовку к матчам УПЛ.

Как уже сообщалось ранее, первым в общую группу вернулся Тарас Степаненко, который восстановился после травмы задней поверхности бедра.

По данным ТаТоТаке, также вчера получил полноценную нагрузку Артем Бондаренко, который испытывал проблемы со спиной, а уже завтра, как ожидается, на тренировку должен выйти Дмитрий Крыськив (дискомфорт в области икроножной мышцы).

Напомним, что из-за повреждений Бондаренко и Крыськив не полетели с олимпийской сборной Украины на матч с олимпийской сборной Японии.