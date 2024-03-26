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Черноморец привлек четвертого спарринг-партнера из Одессы

Премьер-лига

Насыщенная игровая практика "моряков"

Черноморец привлек четвертого спарринг-партнера из Одессы

Фото - UA-Футбол

Новина українською

Кроме земляков из "Реала Фармы" и "Титана", с которыми одесский "Черноморец" проводил контрольные матчи в период текущей паузы в чемпионате, роль спарринг-партнера исполнил еще один местный коллектив – "Атлетик". Как и все остальные поединки подобного статуса, этот также проходил на клубной базе "моряков" в Совиньоне. В нем победу одержала команда Романа Григорчука – 3:1. Два гола на счету нигерийского легионера Самсона Иеде, а еще один результативный удар по воротам любителей нанес аргентинец Фабрисио Альваренга. Интересно, что единственный мяч в составе "Атлетика" забил хорошо знакомый "Черноморцу" по выступлениям в его рядах игрок Иван Бобко, в конце прошлого года принявший решение завершить профессиональную карьеру. В этом матче он мог огорчить свою бывшую команду дважды, однако не сумел реализовать одиннадцатиметровый, пробив выше ворот.

"Атлетик" стал уже четвертой по счету командой, с которой на протяжении февраля и марта играл "Черноморец" в Совиньоне. До этого его регулярными спарринг-партнерами были те же "Реал Фарма", "Титан", а также "Южная Пальмира НГУ".

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Источник:
В'ячеслав Кульчицький, UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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