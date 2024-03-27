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Любенович: Многие мне советовали не брать Вакулу, но я взял под свою ответственность

Премьер-лига

Пока что у хавбека в Минае все складывается неплохо

Любенович: Многие мне советовали не брать Вакулу, но я взял под свою ответственность

Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал, почему решился подписать скандального хавбека Владислава Вакулу, который не мог закрепиться в "Шахтере", "Черноморце", "Полесье" и других командах из-за проблем с режимом.

"Многие мне советовали не брать Вакулу. Но когда мы в такой ситуации, что берем только игроков Первой лиги, а так появляется такой игрок, то я вообще не сомневался. Попросил руководство, чтобы его взяли под мою ответственность.

Не думал о том, что будут проблемы, а думал о позитиве. Пока все получается. Я ему перед директором так и сказал: беру под свою ответственность", — рассказал Любенович.

Напомним, что Вакула успел провести за новую команду пять матчей без результативных матчей.

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Желько Любенович ФК Минай Владислав Вакула
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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