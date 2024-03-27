Любенович: Многие мне советовали не брать Вакулу, но я взял под свою ответственность

Главный тренер " Миная " Желько Любенович рассказал, почему решился подписать скандального хавбека Владислава Вакулу, который не мог закрепиться в "Шахтере", "Черноморце", "Полесье" и других командах из-за проблем с режимом.

"Многие мне советовали не брать Вакулу. Но когда мы в такой ситуации, что берем только игроков Первой лиги, а так появляется такой игрок, то я вообще не сомневался. Попросил руководство, чтобы его взяли под мою ответственность.

Не думал о том, что будут проблемы, а думал о позитиве. Пока все получается. Я ему перед директором так и сказал: беру под свою ответственность", — рассказал Любенович.