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Любенович: Многие мне советовали не брать Вакулу, но я взял под свою ответственность
Пока что у хавбека в Минае все складывается неплохо
Фото - ФК Минай / Автор - Євгеній Оборевич
Главный тренер "
"Многие мне советовали не брать Вакулу. Но когда мы в такой ситуации, что берем только игроков Первой лиги, а так появляется такой игрок, то я вообще не сомневался. Попросил руководство, чтобы его взяли под мою ответственность.
Не думал о том, что будут проблемы, а думал о позитиве. Пока все получается. Я ему перед директором так и сказал: беру под свою ответственность", — рассказал Любенович.
Напомним, что Вакула успел провести за новую команду пять матчей без результативных матчей.
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