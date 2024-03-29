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Матч Оболонь - Шахтер пройдет без зрителей

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Матч Оболонь - Шахтер пройдет без зрителей

fc.obolon.ua

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Матч 22-го тура УПЛ "Оболонь" - "Шахтер" состоится без зрителей, сообщает официальный сайт "пивоваров".

"В соответствии с решением Киевской городской военной администрации об ограничении проведения мероприятий в городе, которые предусматривают участие значительного количества людей, матч 22-го тура чемпионата Украины "Оболонь" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) состоится без зрителей!

Билеты приобретенные на этот поединок можно будет обменять на 2 домашних матча "бело-зеленых". О порядке обмена и возврата билетов будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что билеты на эту игру были проданы менее чем за три часа.

Матч "Оболонь" - "Шахтер" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 13:00.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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