Матч Оболонь - Шахтер пройдет без зрителей

Матч 22-го тура УПЛ "Оболонь" - "Шахтер" состоится без зрителей, сообщает официальный сайт "пивоваров".

"В соответствии с решением Киевской городской военной администрации об ограничении проведения мероприятий в городе, которые предусматривают участие значительного количества людей, матч 22-го тура чемпионата Украины "Оболонь" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) состоится без зрителей! Билеты приобретенные на этот поединок можно будет обменять на 2 домашних матча "бело-зеленых" . О порядке обмена и возврата билетов будет сообщено дополнительно", - говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что билеты на эту игру были проданы менее чем за три часа.

Матч "Оболонь" - "Шахтер" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 13:00.