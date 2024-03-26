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Оболонь менее чем за три часа распродала все билеты на матч с Шахтером
Будет аншлаг
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
На матч 22-го тура УПЛ "Оболонь" - "Шахтер" были распроданы все билеты меньше чем за три часа, сообщает пресс-служба киевского клуба.
Отметим, что в весенней части сезона-2023/24 "Оболонь Арена" может принять 1500 болельщиков. Стоимость одного тикета на игру с "горняками" составляла 200 гривен.
Поединок "Оболонь" - "Шахтер" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 13:00 по киевскому времени.
Также напомним, что "пивовары" с 18 очками занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Дончане лидирует, имея в своем активе 43 пункта.
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