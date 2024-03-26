Оболонь менее чем за три часа распродала все билеты на матч с Шахтером

На матч 22-го тура УПЛ "Оболонь" - "Шахтер" были распроданы все билеты меньше чем за три часа, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Отметим, что в весенней части сезона-2023/24 "Оболонь Арена" может принять 1500 болельщиков. Стоимость одного тикета на игру с "горняками" составляла 200 гривен.

Поединок "Оболонь" - "Шахтер" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 13:00 по киевскому времени.

Также напомним, что "пивовары" с 18 очками занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Дончане лидирует, имея в своем активе 43 пункта.