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Оболонь менее чем за три часа распродала все билеты на матч с Шахтером

Премьер-лига
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Оболонь менее чем за три часа распродала все билеты на матч с Шахтером

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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На матч 22-го тура УПЛ "Оболонь" - "Шахтер" были распроданы все билеты меньше чем за три часа, сообщает пресс-служба киевского клуба.

Отметим, что в весенней части сезона-2023/24 "Оболонь Арена" может принять 1500 болельщиков. Стоимость одного тикета на игру с "горняками" составляла 200 гривен.

Поединок "Оболонь" - "Шахтер" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 13:00 по киевскому времени.

Также напомним, что "пивовары" с 18 очками занимают 13-е место в турнирной таблице УПЛ. Дончане лидирует, имея в своем активе 43 пункта.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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