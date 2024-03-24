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Степаненко и Марлон Гомес вернулись в общую группу Шахтера
Криськив до сих пор тренируется индивидуально
Getty Images/Global Images Ukraine
23 марта донецкий "Шахтер" возобновил свой тренировочный процесс. Команда собралась на базе спортивного комплекса "Святошин" под Киевом.
Тренировочная сессия началась с активации в фитнес-зале, после чего "горняки" провели разминку на поле, выполнили серию упражнений на пас и прием, а также держание мяча на четыре ворот, и завершили двусторонней игрой в формате 6 на 6.
К общей группе присоединились восстановившиеся от травмы Тарас Степаненко и Марлон Гомес. Украинец не играл с 26 февраля, а для бразильца это вообще первая полноценная тренировка с "горняками".
Дмитрий Криськив до сих пор занимается по индивидуальной программе, хотя и он сыграл 68 минут в недавнем товарищеском матче против "Карпат".
Следующий поединок "Шахтер" проведет 30 марта против "Оболони" в Киеве. Сейчас "горняки" возглавляют турнирную таблицу УПЛ.
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