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Степаненко и Марлон Гомес вернулись в общую группу Шахтера

Премьер-лига

Криськив до сих пор тренируется индивидуально

Степаненко и Марлон Гомес вернулись в общую группу Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

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23 марта донецкий "Шахтер" возобновил свой тренировочный процесс. Команда собралась на базе спортивного комплекса "Святошин" под Киевом.

Тренировочная сессия началась с активации в фитнес-зале, после чего "горняки" провели разминку на поле, выполнили серию упражнений на пас и прием, а также держание мяча на четыре ворот, и завершили двусторонней игрой в формате 6 на 6.

К общей группе присоединились восстановившиеся от травмы Тарас Степаненко и Марлон Гомес. Украинец не играл с 26 февраля, а для бразильца это вообще первая полноценная тренировка с "горняками".

Дмитрий Криськив до сих пор занимается по индивидуальной программе, хотя и он сыграл 68 минут в недавнем товарищеском матче против "Карпат".

Следующий поединок "Шахтер" проведет 30 марта против "Оболони" в Киеве. Сейчас "горняки" возглавляют турнирную таблицу УПЛ.

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Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Дмитрий Крыськив Марлон Гомес
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Источник:
Офіційний сайт Шахтаря
Опубликовал: Максим Кучер
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