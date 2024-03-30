Ризнык: Такой сезон складывается, что любой соперник может преподнести сюрпризы

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык рассказал о том, как проходят подготовки к матчам чемпионата Украины.

Ваша шахтерская история начиналась с тяжелой травмы, но текущий сезон вы начинали в основе, унаследовав место после завершения карьеры Пятова и продажи в Бенфику Трубина. Что чувствовали, когда вам доверяли пост №1?

Конечно, волновался, переживал, чтобы не подвести. Даже больше - не сколько за саму футбольную сторону переживал, как за то, чтобы быстрее и лучше восстановиться после травмы и быть готовым к своему шансу.

У вас два тренера вратарей: легенда "Шахтера" Андрей Пятов и голландец Раймонд ван дер Гоув, победитель Лиги чемпионов в составе "Манчестер Юнайтед". Как с ними работается и кто из них за что отвечает?

У нас каждый член тренерского штаба имеет свои задачи и специализацию. Конкретно мы, вратари, постоянно занимаемся и с Андреем Валерьевичем, и с мистером ван дер Гоувом.

Опытный специалист из Нидерландов конкурировал со Шмайхелем, Бартезом и ван дер Саром, поработал во многих мощных клубах. Наверное, много интересного рассказывал?

Ой, это мы сами больше читали о его работе, у него впечатляющее досье и послужной список. Сам мистер Раймонд - приветливый человек и хороший специалист, о своих выступлениях особо не рассказывал. Но, конечно, мы охотно послушаем, это очень интересно

Кто из соперников по УПЛ в этом сезоне особенно запомнился? Как команды, так и конкретные личности?

Такой сезон складывается, что любой соперник может преподнести сюрпризы. И в каждой команде есть свои лидеры, игроки с особыми качествами. Кого-то одного не выделю.