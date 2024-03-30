УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте

Как и в игре с "Минаем" в прошлом туре УПЛ, "Шахтер" сделал все для победы над соперником из второй половины таблицы еще до перерыва. В этот раз "горнякам" удалось взять три очка благодаря усилиям Марьяна Шведа. 26-летний вингер, который заменил в старте Зубкова, впервые в сезоне отметился голами и результативной передачей. Шансы "Оболони" на камбэк свелись на нет после удаления Суханова на 45+8 минуте.

Удаление Суханова стало кульминацией накала в первом тайме. Игроки и тренерский штаб "Оболони" не раз демонстрировали свое недовольство решениями рефери Александра Каленова, для которого это был лишь седьмой матч в УПЛ, и игрой футболистов "Шахтера", которым не совсем удавалось балансировать на грани тактического фола и откровенной грубости. В частности, карточка Судакова имела желтый цвет, но "оранжевое" наполнение, Сикан был наказан за дерзкий фол на кипере "Оболони" Кичаке, Крыськив – за совокупность фолов. В конце концов у игроков лопнуло терпение, и Суханов просто ударил по ногам сзади Шведа. Этому фолу не должно быть никакого оправдания. Каленов сначала принял "осторожное" решение, но затем справедливо удалил игрока "Оболони".

На этот момент киевская команда уже проигрывала со счетом 0:2. После тихого старта гости принялись все чаще угрожать воротам северных киевлян. В частности, Кичак отразил неплохой выстрел Шведа со штрафного, а затем справился с двумя ударами в упор от Бондаренко и Конопли.

Тем не менее, с мячом Сикана капитан "Оболони" уже не смирился. Все было разыграно очень быстро и красиво. "Оболонь" не успела отойти в защиту после своей атаки, когда Ризнык нашел передачей Шведа, а Швед – Сикана. Форвард "Шахтера" удачно расположился между двумя защитниками, и переиграл Кичака на выходе.

У "Оболони" были свои полушансы – в частности Грисьо не дотянулся до передачи Суханова. Было опасно.

Все же казалось, что ближе ко второму голу был "Шахтер". И удалось забить Шведу. На этот раз бывший игрок "Карпат" отобрал мяч у Лукьянчука на подступах к штрафной, и переиграл кипера "Оболони".

Второй тайм превратился для двух команд в тренировку с повышенной ответственностью. Были замены (повреждение получил Конопля, вернулся после травмы Степаненко, дебютировал за "горняков" Марлон), и это не влияло за целостность игры. Меньше было и напряжения – меньше фолов, отсутствие карточек.

Все это могло превратиться в иллюзию контроля для "горняков", если бы мяч Мороза не был отменен из-за офсайда, однако больше шансов гости "Оболони" не давали, и в конце игры Швед забил еще раз, в этот раз воспользовавшись передачей от Траоре.

"Шахтер" одерживает уже седьмую подряд победу в УПЛ, и отрывается от конкурентов.

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Украинская Премьер-лига, 22-й тур. Киев, "Оболонь-Арена"

"Оболонь" – "Шахтер" 0:3

Голы: Сикан 16, Швед 45+2, Швед 90

"Оболонь": Кичак – Прокопенко (Вишневский 85), Дубко, Карась, Лукьянчук, Грисьо (Нагиев 80) – Запорожец (Косовский 46), Мороз, Черненко (Осман 80) – Краснопир (Тарануха 64), Суханов

"Шахтер": Резник – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолейшвили 50) – Крыськив (Степаненко 46), Бондаренко – Кевин (Эгиналду 76), Судаков (Марлон 59), Швед – Сикан (Траоре 59)

Предупреждения: Грисьо 38, Дубко 45+3 – Судаков 29, Крыськив 33, Сикан 44

Удаление: Суханов 45+8