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УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте

Премьер-лига
Обновлено

Ожидаемые три очка фаворита

УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и в игре с "Минаем" в прошлом туре УПЛ, "Шахтер" сделал все для победы над соперником из второй половины таблицы еще до перерыва. В этот раз "горнякам" удалось взять три очка благодаря усилиям Марьяна Шведа. 26-летний вингер, который заменил в старте Зубкова, впервые в сезоне отметился голами и результативной передачей. Шансы "Оболони" на камбэк свелись на нет после удаления Суханова на 45+8 минуте.

Удаление Суханова стало кульминацией накала в первом тайме. Игроки и тренерский штаб "Оболони" не раз демонстрировали свое недовольство решениями рефери Александра Каленова, для которого это был лишь седьмой матч в УПЛ, и игрой футболистов "Шахтера", которым не совсем удавалось балансировать на грани тактического фола и откровенной грубости. В частности, карточка Судакова имела желтый цвет, но "оранжевое" наполнение, Сикан был наказан за дерзкий фол на кипере "Оболони" Кичаке, Крыськив – за совокупность фолов. В конце концов у игроков лопнуло терпение, и Суханов просто ударил по ногам сзади Шведа. Этому фолу не должно быть никакого оправдания. Каленов сначала принял "осторожное" решение, но затем справедливо удалил игрока "Оболони".

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На этот момент киевская команда уже проигрывала со счетом 0:2. После тихого старта гости принялись все чаще угрожать воротам северных киевлян. В частности, Кичак отразил неплохой выстрел Шведа со штрафного, а затем справился с двумя ударами в упор от Бондаренко и Конопли.

Тем не менее, с мячом Сикана капитан "Оболони" уже не смирился. Все было разыграно очень быстро и красиво. "Оболонь" не успела отойти в защиту после своей атаки, когда Ризнык нашел передачей Шведа, а Швед Сикана. Форвард "Шахтера" удачно расположился между двумя защитниками, и переиграл Кичака на выходе.

УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте - изображение 2

У "Оболони" были свои полушансы – в частности Грисьо не дотянулся до передачи Суханова. Было опасно.

Все же казалось, что ближе ко второму голу был "Шахтер". И удалось забить Шведу. На этот раз бывший игрок "Карпат" отобрал мяч у Лукьянчука на подступах к штрафной, и переиграл кипера "Оболони".

Второй тайм превратился для двух команд в тренировку с повышенной ответственностью. Были замены (повреждение получил Конопля, вернулся после травмы Степаненко, дебютировал за "горняков" Марлон), и это не влияло за целостность игры. Меньше было и напряжения – меньше фолов, отсутствие карточек.

Все это могло превратиться в иллюзию контроля для "горняков", если бы мяч Мороза не был отменен из-за офсайда, однако больше шансов гости "Оболони" не давали, и в конце игры Швед забил еще раз, в этот раз воспользовавшись передачей от Траоре.

"Шахтер" одерживает уже седьмую подряд победу в УПЛ, и отрывается от конкурентов.

УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте - изображение 3
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Украинская Премьер-лига, 22-й тур. Киев, "Оболонь-Арена"

"Оболонь" – "Шахтер" 0:3

Голы: Сикан 16, Швед 45+2, Швед 90

"Оболонь": Кичак – Прокопенко (Вишневский 85), Дубко, Карась, Лукьянчук, Грисьо (Нагиев 80) – Запорожец (Косовский 46), Мороз, Черненко (Осман 80) – Краснопир (Тарануха 64), Суханов

"Шахтер": Резник – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Гочолейшвили 50) – Крыськив (Степаненко 46), Бондаренко – Кевин (Эгиналду 76), Судаков (Марлон 59), Швед – Сикан (Траоре 59)

Предупреждения: Грисьо 38, Дубко 45+3 – Судаков 29, Крыськив 33, Сикан 44

Удаление: Суханов 45+8

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1 голосов
Комментарии
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
30.03.2024 в 15:23
С победой!
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Комментарии 20
shtrunc (Донецк-Хайфа)
30.03.2024 в 15:23
С победой!
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1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 15:23
кеша II и эгиналду техникой хоть немного порадовали, а то на это "европейское мастерство" больно смотреть...
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0
1
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scorpius (Ck)
30.03.2024 в 15:20
Не понял только момента с заменами - сейчас можно 5 замен в 3 слота, а команды сделали еще по замене в перерыве, то эти замены в слотовые не входят получается?
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0
1
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scorpius (Ck)
30.03.2024 в 15:14
С победой! Швед - MVP. Пока еще есть сомнения насчет его перспектив в команде, но если проведет еще хотя бы 2-3 матча с такой эффективностью, то докажет, что на него можно расчитывать, да и Зубкову очень нужна встряска в виде хорошего конкурента.
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3
2
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scorpius (Ck)
30.03.2024 в 15:22
Опа, жажа и еще какой-то его дружбан-педик минусуют
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3
1
tekutiev (донецк,Украина)
30.03.2024 в 15:25
второй педик-ода
 
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0
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scorpius (Ck)
30.03.2024 в 15:27
ода занят - у него по графику надрачивание на фотку Павелко, а потом 3 часа хвалебных песен Кривбассу
 
1
0
tolina-ystas (Краматорск)
30.03.2024 в 15:11
Шахтёр с победой! Игра была без большого напряга. Решительность и активность Шведа порадовала и думается найдёт хорошее продолжение. Такие игры имеют опасную тенденцию защита забывает,что такое защищаться и более агрессивной игре соперника следуют ошибки.
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2
2
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Вarcelinius
30.03.2024 в 15:09
Ну дык, а шо, кто-то ещё сомневался? С победой Шахтёр! А сказавший всё жажа идёт на х... ой
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3
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 15:09
во втором тайме должны были выпускать весь газ из газировки (0:5...7), а вместо этого начали катать в дворбол
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0
1
aleks68
30.03.2024 в 15:12
зачем жилы рвать?впереди игры через три на четвёртый день
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1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 15:18
когда игра идёт, а соперник в меньшинстве, это не в тягость, зато забитые голы дают бОльшую уверенность и новичкам, и самой команде
 
0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.03.2024 в 15:06
Футбол от ахметовских вонючек категории "В". Как раз достаточно чтобы играть в ЛЕ. В ЛЧ им делать нечего! Я всё сказал..
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1
7
aleks68
30.03.2024 в 15:11
всё сказал?вот и иди на....?как нужно играть в еврокукубках всем показал твой ......фейк-1.жажа-жертва аборта
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3
1
tekutiev (донецк,Украина)
30.03.2024 в 15:16
идиот верёвку выслать?
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2
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.03.2024 в 15:26
повесь ахметова на ней даун донецкий!
 
0
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
30.03.2024 в 15:25
Ты мог бы и это не говорить, вонючка.
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1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 15:04
с победой! подлива в очередной раз доказала, что просто днище! лучше вместо него выпускать марлона, который и борется за мяч хорошо, и не такой тугой и "аккуратненький" в атаке
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4
2
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scorpius (Ck)
30.03.2024 в 15:16
Запиши меня в свою секту рыгателей от игры Бондаренко - достал уже...
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2
2
aleks68
30.03.2024 в 15:01
всех болельщиков шахтёра с победой
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4
2

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