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Швед оформил дебютные гол и ассист в сезоне
Только второй раз вышел в старте
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В матче 22 тура чемпионата Украины "Оболонь" играет против "Шахтера". Счет после первого тайма 2:0 в пользу дончан.
В двух голах участие принял вингер Марьян Швед. Сначала он записал ассист, помог забить Данилу Сикану, а впоследствии и сам удвоил преимущество "горняков".
Для Марьяна это первые результативные действия в текущем сезоне. В общей сложности до сегодняшнего дня он сыграл семь матчей во всех турнирах, проведя на поле 106 минут. Старт в текущем поединке – только второй в этом сезоне.
На второй тайм "Шахтер" выйдет в большинстве. За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Football.
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