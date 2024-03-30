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Швед оформил дебютные гол и ассист в сезоне

Премьер-лига
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Только второй раз вышел в старте

Швед оформил дебютные гол и ассист в сезоне

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

UA-Футбол
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В матче 22 тура чемпионата Украины "Оболонь" играет против "Шахтера". Счет после первого тайма 2:0 в пользу дончан.

В двух голах участие принял вингер Марьян Швед. Сначала он записал ассист, помог забить Данилу Сикану, а впоследствии и сам удвоил преимущество "горняков".

Для Марьяна это первые результативные действия в текущем сезоне. В общей сложности до сегодняшнего дня он сыграл семь матчей во всех турнирах, проведя на поле 106 минут. Старт в текущем поединке – только второй в этом сезоне.

На второй тайм "Шахтер" выйдет в большинстве. За ходом событий можно следить в текстовой трансляции от UA-Football.

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