Швед: Игра против Оболони пошла после забитого гола

Вингер “Шахтера” Марьян Швед прокомментировал победу над “Оболонью” и в частности свои три голевых действия в этом матче.

“Главное, что команда победила. Мы очень хорошо готовились к этому матчу. Главное – это три очка для команды, мы идем к своей цели. А кто забил – это не столь важно. Хотя для меня это важно. Я забил два и отдал – я рад.

Было очень тяжело, потому что поле сухое, а мы играем в быстрый футбол из-за коротких передач. Но игра последовала после забитого гола. Плюс удаление в составе соперника. Игра складывалась положительно для нас.

Я прокинул игрока, словно второго просыпал, а он мне сзади по галику дал. Я считаю, что это красная карточка. Что касается болевых ощущений, то хорошо, что у меня галик был затейпирован, потому что были проблемы с ним. Потому повезло, все нормально, просто удар.

Каждый наш игрок, который выходит на замену, заслуживает играть в составе. Мы тренируемся, наигрываем разные схемы”, - сказал Швед.