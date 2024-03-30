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Швед: Игра против Оболони пошла после забитого гола
До этого киевляне сопротивлялись
Фото: ФК Шахтар
Вингер “Шахтера” Марьян Швед прокомментировал победу над “Оболонью” и в частности свои три голевых действия в этом матче.
“Главное, что команда победила. Мы очень хорошо готовились к этому матчу. Главное – это три очка для команды, мы идем к своей цели. А кто забил – это не столь важно. Хотя для меня это важно. Я забил два и отдал – я рад.
Было очень тяжело, потому что поле сухое, а мы играем в быстрый футбол из-за коротких передач. Но игра последовала после забитого гола. Плюс удаление в составе соперника. Игра складывалась положительно для нас.
Я прокинул игрока, словно второго просыпал, а он мне сзади по галику дал. Я считаю, что это красная карточка. Что касается болевых ощущений, то хорошо, что у меня галик был затейпирован, потому что были проблемы с ним. Потому повезло, все нормально, просто удар.
Каждый наш игрок, который выходит на замену, заслуживает играть в составе. Мы тренируемся, наигрываем разные схемы”, - сказал Швед.
Марьян только второй раз в этом сезоне появился в основном составе "горняков". Сегодняшние результативные действия стали для него дебютными в нынешнем розыгрыше чемпионата.
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