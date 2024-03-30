Безвыигрышная серия волков продолжается. Полесье - Черноморец 1:4. Видеообзор матча

"Черноморец" одержал убедительную победу над "Полесьем" со счетом 4:1 в юбилейном матче Романа Григорчука. Тренер одесского клуба провел 170-й матч в чемпионатах Украины.

Хет-триком в поединке отметился Артур Авагимян, который стал для него дебютным. Еще один гол забил Орест Кузык. "Волки" отметились лишь голом престижа, автором которого стал Богдан Кушниренко.

22-й тур УПЛ сезона 2023/24

30 марта. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Полесье" - "Черноморец" 1:4

Голы: Кушниренко 74 - Авагимян 53, 60, 64, Кузык 90