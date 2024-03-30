Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Безвыигрышная серия волков продолжается. Полесье - Черноморец 1:4. Видеообзор матча
Полесье - Черноморец ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Полісся"
"Черноморец" одержал убедительную победу над "Полесьем" со счетом 4:1 в юбилейном матче Романа Григорчука. Тренер одесского клуба провел 170-й матч в чемпионатах Украины.
Хет-триком в поединке отметился Артур Авагимян, который стал для него дебютным. Еще один гол забил Орест Кузык. "Волки" отметились лишь голом престижа, автором которого стал Богдан Кушниренко.
22-й тур УПЛ сезона 2023/24
30 марта. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
"Полесье" - "Черноморец" 1:4
Голы: Кушниренко 74 - Авагимян 53, 60, 64, Кузык 90
Популярное сейчас
- УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте
- Матч Польша – Украина состоится в Варшаве
- Оболонь - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Петряк - о неполученной чемпионской медали в Венгрии: Пусть засунут себе ее поглубже
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО