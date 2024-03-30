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Безвыигрышная серия волков продолжается. Полесье - Черноморец 1:4. Видеообзор матча

Премьер-лига

Полесье - Черноморец ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Безвыигрышная серия волков продолжается. Полесье - Черноморец 1:4. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "Полісся"

Новина українською

"Черноморец" одержал убедительную победу над "Полесьем" со счетом 4:1 в юбилейном матче Романа Григорчука. Тренер одесского клуба провел 170-й матч в чемпионатах Украины.

Хет-триком в поединке отметился Артур Авагимян, который стал для него дебютным. Еще один гол забил Орест Кузык. "Волки" отметились лишь голом престижа, автором которого стал Богдан Кушниренко.

22-й тур УПЛ сезона 2023/24
30 марта. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
"Полесье" - "Черноморец" 1:4
Голы: Кушниренко 74 - Авагимян 53, 60, 64, Кузык 90

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Черноморец (Одесса) Полесье (Житомир)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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