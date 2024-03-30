Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3

"Оболонь" - непростой соперник, команда, которая не боится авторитетов. Но матч против "Шахтера" "пивоварам" не удался. Было очень сложно даже в равных составах, а когда удалили Сухонова - то и подавно.

К следствие - разгромная победа "Шахтера". Эту победу видела и фиксировала на фото корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея - ниже.

Фотогалерея