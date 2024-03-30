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Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3

Премьер-лига

Горняки уверенно взяли три очка

Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" - непростой соперник, команда, которая не боится авторитетов. Но матч против "Шахтера" "пивоварам" не удался. Было очень сложно даже в равных составах, а когда удалили Сухонова - то и подавно.

К следствие - разгромная победа "Шахтера". Эту победу видела и фиксировала на фото корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея - ниже.

Фотогалерея

Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 1Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 2Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 3Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 4Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 5Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 6Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 7Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 8Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 9Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 10Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 1Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 2Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 3Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 4Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 5Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 6Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 7Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 8Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 9Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 10Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 1Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 2Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 3Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 4Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 5Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 6Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 7Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 8Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 9Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 10Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 1Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 2Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 3Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 4Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 5Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 6Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 7Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 8Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 9Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 10Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 1Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 2Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 3Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 4Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 5Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 6Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 7Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 8Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 9Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 10Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 1Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 2Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 3Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 4Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 5Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 6Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 7Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 8Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 9Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 10Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 1Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 2Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 3Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3 - фото 4
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