Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Командный мастер-класс с феерией Шведа. ФОТОрепортаж с матча Оболонь - Шахтер 0:3
Горняки уверенно взяли три очка
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Оболонь" - непростой соперник, команда, которая не боится авторитетов. Но матч против "Шахтера" "пивоварам" не удался. Было очень сложно даже в равных составах, а когда удалили Сухонова - то и подавно.
К следствие - разгромная победа "Шахтера". Эту победу видела и фиксировала на фото корреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея - ниже.
Фотогалерея
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян
- УПЛ. Оболонь - Шахтер 0:3. Швед напомнил о своем таланте
- Восходящая звезда Реал Мадрида приняла решения покинуть команду
- В Кривбассе рассказали, где планируют играть домашние матчи в случае выхода в еврокубки
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн