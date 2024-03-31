Вернидуб: Момент соперника на первых минутах. Наши ребята что-то растерялись

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился эмоциями о выездной победе над "Вересом", 2:0.

Желаю "Вереску" удержаться в УПЛ. Очень им этого желаю. Понимал, что будет очень сложная игра. Тем более, перед этим они здесь сыграли вничью с "Динамо" - 1:1. Поэтому мы настраивались и готовились к "Вересу" серьезно. В целом по игре: хороший футбол. Что ни понравилось: момент соперника на первых минутах. Наши ребята что-то растерялись.

Благо, тот момент они не реализовали. После этого мы держали игру под контролем, я считаю. У нас было больше моментов и играли с позиции силы. Очень тяжело проходить насыщенная защита. Но после того эпизода, когда нападающий "Верес" сам все сделал: развернулся и ударил Стецькова в лицо - чистая красная карточка, это помогло. В начале второго тайма мы забили первый гол. Да, сопернику в меньшинстве было тяжело.

У них и моментов практически не было. Затем мы забили еще один гол в конце. Спасибо своим ребятам, спасибо всем болельщикам ФК "Кривбасс", всем, кто нас поддерживает. Мы двигаемся дальше. Впереди непростая домашняя игра против "Ворсклы", затем два выезда - "Черноморец", "Движение". Надо готовиться, если мы хотим добиться чего-нибудь серьезного. Потому что дальше будет еще труднее. Там и "Днепр-1", и "Полесье", и "Динамо".