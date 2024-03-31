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Буяльский и Михавко не сыграют против Ворсклы, Ярмоленко приехал в Полтаву

Премьер-лига

Кадровые изменения в "бело-синих"

Буяльский и Михавко не сыграют против Ворсклы, Ярмоленко приехал в Полтаву

Фото: Оксана Васильєва

Новина українською

Киевское "Динамо" прибыло в Полтаву на матч 22 тура чемпионата Украины против "Ворсклы".

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский взял на игру 21 футболист.

  • Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун.
  • Защитники: Сирота, Попов, Дубинчак, Беловар, Тимчик, Вивчаренко, Дячук.
  • Полузащитники: Андриевский, Караваев, Кабаев, Волошин, Шапаренко, Бражко, Диалло, Ярмоленко.
  • Форварды: Ванат, Бенито, Пономаренко.

В Полтаву не поехали Тарас Михавко, Владимир Шепелев, Владислав Супряга, Антон Царенко и капитан команды Виталий Буяльский. Зато сыграть в официальном матче впервые с октября прошлого года может Андрей Ярмоленко, залечивший травму.

Матч "Ворскла" - "Динамо" начнется в 15:30.

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Андрей Ярмоленко Ворскла (Полтава) Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
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