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Буяльский и Михавко не сыграют против Ворсклы, Ярмоленко приехал в Полтаву
Кадровые изменения в "бело-синих"
Фото: Оксана Васильєва
Киевское "Динамо" прибыло в Полтаву на матч 22 тура чемпионата Украины против "Ворсклы".
Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский взял на игру 21 футболист.
- Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун.
- Защитники: Сирота, Попов, Дубинчак, Беловар, Тимчик, Вивчаренко, Дячук.
- Полузащитники: Андриевский, Караваев, Кабаев, Волошин, Шапаренко, Бражко, Диалло, Ярмоленко.
- Форварды: Ванат, Бенито, Пономаренко.
В Полтаву не поехали Тарас Михавко, Владимир Шепелев, Владислав Супряга, Антон Царенко и капитан команды Виталий Буяльский. Зато сыграть в официальном матче впервые с октября прошлого года может Андрей Ярмоленко, залечивший травму.
Матч "Ворскла" - "Динамо" начнется в 15:30.
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