Буяльский и Михавко не сыграют против Ворсклы, Ярмоленко приехал в Полтаву

Киевское "Динамо" прибыло в Полтаву на матч 22 тура чемпионата Украины против "Ворсклы".

Главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский взял на игру 21 футболист.

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун.

Бущан, Нещерет, Моргун. Защитники: Сирота, Попов, Дубинчак, Беловар, Тимчик, Вивчаренко, Дячук.

Сирота, Попов, Дубинчак, Беловар, Тимчик, Вивчаренко, Дячук. Полузащитники: Андриевский, Караваев, Кабаев, Волошин, Шапаренко, Бражко, Диалло, Ярмоленко.

Андриевский, Караваев, Кабаев, Волошин, Шапаренко, Бражко, Диалло, Ярмоленко. Форварды: Ванат, Бенито, Пономаренко.

В Полтаву не поехали Тарас Михавко, Владимир Шепелев, Владислав Супряга, Антон Царенко и капитан команды Виталий Буяльский. Зато сыграть в официальном матче впервые с октября прошлого года может Андрей Ярмоленко, залечивший травму.

Матч "Ворскла" - "Динамо" начнется в 15:30.