Ротань отказался проводить пресс-конференцию после матча против Миная

“Александрия” потеряла победу над “Минаем” в выездном матче 22 тура Украинской Премьер-лиги. "Горожане" вели в счете 2:0, пропустили дважды и доигрывали поединок в меньшинстве.

Главный тренер гостей Руслан Ротань отказался проводить послематчевую пресс-конференцию для журналистов, передает со стадиона в Минае журналист UA-Футбол Игорь Семон.

"Александрия" потеряла очки впервые за три тура. В общей сложности команда Ротаня набрала восемь зачетных пунктов в последних четырех матчах и занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Следующий поединок "горожане" проведут 7 апреля против "Черноморца" в Одессе.