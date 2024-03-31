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Ротань отказался проводить пресс-конференцию после матча против Миная

Премьер-лига
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Аргументов он не предоставил

Ротань отказался проводить пресс-конференцию после матча против Миная

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

“Александрия” потеряла победу над “Минаем” в выездном матче 22 тура Украинской Премьер-лиги. "Горожане" вели в счете 2:0, пропустили дважды и доигрывали поединок в меньшинстве.

Главный тренер гостей Руслан Ротань отказался проводить послематчевую пресс-конференцию для журналистов, передает со стадиона в Минае журналист UA-Футбол Игорь Семон.

"Александрия" потеряла очки впервые за три тура. В общей сложности команда Ротаня набрала восемь зачетных пунктов в последних четырех матчах и занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата Украины.

Следующий поединок "горожане" проведут 7 апреля против "Черноморца" в Одессе.

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Источник:
ua-football.com/ua UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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