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Долганский: Моменты у нас есть, но мы не реализовываем

Премьер-лига

И.о. главного тренера Ворсклы - о матче с Динамо

Долганский: Моменты у нас есть, но мы не реализовываем

Фото: пресслужби ФК "Ворскли"

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера полтавской "Ворсклы" Сергей Долганский поделился мыслями о разгроме от киевского "Динамо".

- Думаю, сегодня все всем было видно. Моменты у нас есть, но мы не реализовываем. То, что они есть - хорошо. Из негатива - мы легко пропускаем голы.

- В этом матче вам пришлось играть без нескольких ключевых исполнителей. Это сказалось?

- Жаловаться мы не будем: играем теми, кто есть. Это шанс для тех, кто выходит на поле.

- Почему вы начали проводить замены только при счете 0:3?

- А какими заменами мы могли усилить игру? В перерыве счет был 0:1 при равной игре в первом тайме. Мы пропустили этот гол с полумомента, и при этом у нас были хорошие моменты для того, чтобы забивать.

- Пенальти был назначен заслуженно?

- Не видел эпизода. К тому же это вопрос к судьям.

- Но этот пенальти можно назвать переломным моментом?

- Думаю, да. Этот пенальти "закрыл игру".

- Гол престижа дает какие-то положительные эмоции?

- Это лучше, чем если бы мы его не забили. Повторюсь, сегодня у нас было очень много нереализованных моментов.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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