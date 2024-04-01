Черноморец: ряд встреч со старыми знакомыми

В калейдоскопе футбольных событий встречается немало интересных хитросплетений, на которые не всегда обращают внимание даже самые скрупулезные болельщики. По иронии судьбы вскоре после старта весенней части чемпионата, по календарю одесский "Черноморец" одного за другим получал в соперники команды, которых возглавляли его бывшие футболисты. Эта серия продолжалась в течение трех туров подряд – с 20-го по 22-й. Сначала "моряки" встретились с полтавской "Ворсклой", у руля которой стоит Сергей Долганский, а затем с ровенским "Вересом", который тренирует Олег Шандрук. В обоих поединках, сыгранных в Одессе, "Черноморец" проиграл с одинаковым счетом 0:1. В третьем матче, в котором одесская команда встречалась с житомирским "Полесьем", у тренерского штурвала которого стоит еще один экс-"моряк" Сергей Шищенко, проигрышная тенденция была нарушена – подопечные Романа Григорчука победили 4:1. Изменилась традиция благодаря выездному фактору, появлению фарта или дело в чем-то другом – можно только гадать.

Интересно, что и в следующем матче чемпионата, с "Александрией", "Черноморец" снова ожидает встреча с очередным тренером, ранее защищавшим его цвета. Речь идет о Сергее Кравченко, который является ассистентом главного тренера "горожан". Именно из Одессы больше года назад он перебрался в Александрию.