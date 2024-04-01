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Батагов: Первый гол Герреро мне понравился больше - потому что с моей передачи

Премьер-лига

Заря в непростом матче обыграла Металлист 1925

Батагов: Первый гол Герреро мне понравился больше - потому что с моей передачи

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Зари" Арсений Батагов прокомментировал победу свой команды в матче 22-го тура УПЛ с "Металлистом 1925" (2:1).

– Ты только недавно вернулся в расположение "Зари" после вояжа в молодежную сборную Украины. Смог ли должным образом подготовиться к этой встрече?

– У меня было три дня, чтобы подлечиться и восстановиться до "Металлиста 1925". Мы играли в Баку и домой добирались почти сутки.

– Вы учитывали при подготовке к матчу с харьковским "Металлистом 1925", что у суперика продолжалась девятиматчевая серия без побед?

– Мы на это особо не обращали внимания. Мы просто хотели качественно подготовиться к ответственному матчу. Из тяжелой ситуации мы вышли с честью.

– Сегодня в центре защиты харьковчан играл Максим Имереков. Ты с ним играл в "Заре"...

– Да, мы год играли вместе в "Заре". Перед началом поединка перекинулись с ним несколькими фразами.

– Сегодня разницу на футбольном поле сделал Эдуардо Герреро. Полагаю, в вашей команде все рады этому?

– Наконец-то ему удалось забить. Причем первый гол мне понравился больше. Потому что с моей передачи. Думаю, что в моем активе уже три ассиста и два гола в нынешнем сезоне. Не хочется останавливаться на достигнутом.

– Впереди у "Зари" важный матч с "Динамо". Как противостоять гранду украинского футбола?

– У нас в составе много качественных футболистов. Все готовы проявить себя.

– Что ты чувствуешь, когда видишь "Зарю" в нижней части турнирной таблицы?

– После окончания первого круга я в таблицу точно не смотрел. У нас впереди еще три пропущенных матча – с "Шахтером", "Динамо" и "Колосом". Мы будем стараться брать очки в каждой игре.

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Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Арсений Батагов
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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