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Батагов: Первый гол Герреро мне понравился больше - потому что с моей передачи
Заря в непростом матче обыграла Металлист 1925
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Зари" Арсений Батагов прокомментировал победу свой команды в
– Ты только недавно вернулся в расположение "Зари" после вояжа в молодежную сборную Украины. Смог ли должным образом подготовиться к этой встрече?
– У меня было три дня, чтобы подлечиться и восстановиться до "Металлиста 1925". Мы играли в Баку и домой добирались почти сутки.
– Вы учитывали при подготовке к матчу с харьковским "Металлистом 1925", что у суперика продолжалась девятиматчевая серия без побед?
– Мы на это особо не обращали внимания. Мы просто хотели качественно подготовиться к ответственному матчу. Из тяжелой ситуации мы вышли с честью.
– Сегодня в центре защиты харьковчан играл Максим Имереков. Ты с ним играл в "Заре"...
– Да, мы год играли вместе в "Заре". Перед началом поединка перекинулись с ним несколькими фразами.
– Сегодня разницу на футбольном поле сделал Эдуардо Герреро. Полагаю, в вашей команде все рады этому?
– Наконец-то ему удалось забить. Причем первый гол мне понравился больше. Потому что с моей передачи. Думаю, что в моем активе уже три ассиста и два гола в нынешнем сезоне. Не хочется останавливаться на достигнутом.
– Впереди у "Зари" важный матч с "Динамо". Как противостоять гранду украинского футбола?
– У нас в составе много качественных футболистов. Все готовы проявить себя.
– Что ты чувствуешь, когда видишь "Зарю" в нижней части турнирной таблицы?
– После окончания первого круга я в таблицу точно не смотрел. У нас впереди еще три пропущенных матча – с "Шахтером", "Динамо" и "Колосом". Мы будем стараться брать очки в каждой игре.
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