Чурко: Если бы Герреро забивал все с моих передач я бы по ассистам сравнялся с Де Брюйне

Полузащитник "Зари" Вячеслав Чурко прокомментировал победный матч его команды с "Металлистом 1925" (2:1) в 22-м туре УПЛ.

— Мы в хорошем настроении готовились к игре с харьковчанами. Да, несколько наших молодых футболистов уезжали в расположение молодежных сборных. Там они получили игровую практику и, по возвращению в Киев, смогли чуть отдохнуть.

— "Заре" эта двухнедельная пауза пошла на пользу?

— Думаю, что, нет. Если бы не тот известный всем вопрос, который обсуждался в нашем клубе, перед игрой с "Динамо", то, мы бы не отпустили динамовцев в тот день. Но, нужно подкрепить мои слова игрой уже в ближайший четверг, когда мы снова сразимся с "Динамо" в пропущенном матче первого круга.

— "Заря" по делу выиграла у "Металлиста 1925"?

— Считаю, что да. "Заря" сильнее "Металлиста 1925". У харьковского клуба хороший состав, квалифицированный тренер. Мы понимали, что они умеют, а, что они не умеют. На теории нам все рассказали. Главное было перекрыть центр поля. Соперник играет ромбом в полузащите. Габелок и Юрченко ведут всю игру "Металлиста 1925". Наша задача была перекрыть этих футболистов, которые обладают хорошей передачей. Мы знали, что наши соперники хороши с мячом, и уязвимы без мяча.

– Ваш форвард Герреро снова забил. Его прорвало?

- Не знаю. Если бы он сегодня забил пять мячей, тогда я бы ответил утвердительно. Моментов у него было достаточно. Он забил два сложных мяча, а три легких мяча – нет. Если бы он все забил из моих передач в играх с "Минаем" и "Металлистом 1925", я бы по ассистам сравнялся с Де Брюйне. А так…

– В конце игры его заменили. По какой причине?

– Наверное, Эдуардо устал и попросил замену. Все мы знаем, как он умеет забивать. Возможно, из-за жары он не смог себя реализовать.

– Но Герреро из Панамы, где всегда тепло…

– Дело в том, что в Украине резко потеплело. Было холодно, а здесь солнце и +23. К этому нужно привыкнуть. Думаю, что через неделю мы привыкнем к такой погоде.