Авагимян: Благодарен арбитру, что он дал мне желтую

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян прокомментировал матч 22-го тура против "Полесья" (4:1) , в котором сделал хет-трик и заработал желтую карточку.

- "Черноморец" 3 тура не забивал, а вчера забил 4 гола в ворота "Полесья". Как это произошло?

- Нам не везло в предыдущих матчах. Так получилось, что в этой игре смогли забить 4 гола. Конечно, было бы лучше забить в предыдущих матчах по 1 голу и победить в этих играх.

- Что не получалось в предыдущих матчах?

- У нас был плохой матч с "Оболонью". Не знаю причин этого. В Одессе нам не удавалось играть в наш футбол, плохое качество газона на стадионе. Это мешает играть в комбинационную игру. Нам не везло. Пропустили с "Вересом" на первой минуте, на последней - с "Ворсклой" и курьезный гол в матче с "Динамо".

Не считаю, что нас кто-то переигрывал по игре в этих матчах, но мы не играли в свой футбол.

- В игре с "Полесьем" был ваш футбол?

- Я считаю, что да. Конечно, матч не был идеальным, "Полесье" имело моменты, когда Брагару спас. Но это было похоже на наш футбол.

- Сэйв Брагару главный момент матча?

- Если бы нам забили – неизвестно, как бы сложился матч дальше.

- Как так получилось, что тебе удалось сделать хет-трик?

- Очень рад. Благодарю Бога, что мне удалось забить эти мячи.

- Какой мяч был самым важным для команды?

- Первый. Он придал нам уверенность. Все голы были важны. Каждый гол давал нам больше уверенности и покоя.

- После хет-трика ты завелся. Эпизод, где Таллес заехал тебе в ногу – ты отвечаешь и толкаешь его. Это красная карточка, согласен?

- Да, но это был только толчок в тело, а не в лицо. Этот эпизод не украшает меня. Я благодарю арбитра, что он принял решение показать желтую.

Я согласен с его решением, я бы не давал за это красную карточку. Игрок "Полесья" очень опасно фолил, я был впереди него, а он сзади бьет по ноге. Он мог нанести мне травму. Возможно, арбитр меня где-то понял.

- Были ли предпосылки к столь грубой игре?

- Нет. Возможно, потому, что у меня были мысли о матче с "Шахтером", в голове было мнение, если получу травму - не сыграю в самом важном матче в жизни. Пожалуй это сыграло злую шутку со мной.