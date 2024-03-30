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УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян

Премьер-лига
Обновлено

"Моряков" прорвало

УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян

Телеграм ФК Чорноморець

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

После предыдущей игры с "Вересом" Григорчук отдельно указал на необходимость более активно действовать в нападении. Видимо, совет тренера был принят во внимание, и уже с первых минут гости стремительно помчались в атаку, и нанесли аж три удара за первую пятимунутку. Стартовый штурм "Черноморца" был разбавлен одним ударом от Петряка из-за пределом штрафной после индвидуальной ошибки Брагару.

В середине тайма темп игры существенно снизился. Команды поочерёдно перехватывали инициативу, но особой опасности не создавали.

УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян - изображение 1

Главный момент первой половины встречи случился на 34-й минуте. Петряк с Михайленко классно обыгрались на фланге, выкатили мяч Люферу на пустые ворота, но от дебютного гола новичка житомирцев в УПЛ на ленточке спас Брагару, после чего голкипер "моряков" сразу же поблагодарил латераля за эпичное спасение. До конца тайма "Полесье" продолжил поддавливать, но подобные шансы вновь создать им не получилось.

В перерыве оба тренера провели по одной замене - два украинца заменили двух легионеров.

Главное событие второго тайма - бенефис Авагимяна. В принципе, вингер был одним из лучших на поле и в первую 45-минутку, но все результативные действия Артура пришлись уже на вторую половину встречи.

УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян - изображение 2

Голы уроженец Мариуполя забивал на любой вкус: сперва замкнул головой навес Бадибанги, затем дальним ударом прошил Бойко после подключения вышеупомянутого Брагару, ну и напоследок положил "конфетку" прямым ударом со штрафного с 25 метров. И всё это за 11 минут! Ещё более примечательным такой перфоманс выглядит на фоне общей статистики Артура в текущем сезоне. До сегодняшнего матча на его счету было лишь три результативных действия в чемпионате.

После оформленного преимущества "Черноморец" значительно раскрепостился. Да и "Полесье", казалось, утратило хоть какую-то веру в камбэк. Всё изменил выход с замены Мустафаева - азербайджанец быстро оформил результативный навес на Кушниренко с углового, и сам чуть не забил буквально в следующей атаке.

Правда, интрига возродилась ненадолго. Причём, убил её как раз-таки автор забитого мяча - Кушниренко. За фол на Кузыке центрбек заслуженно получил вторую жёлтую. До конца поединка гости успели воспользоваться численным преимуществом, вновь доведя счёт до разгромного - 1:4.

Вопреки последним результатам двух команд, игра получилась сверхзрелищной. Всего за матч было нанесено 34 удара - 14 на 20 в пользу "моряков".

УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян - изображение 3

Cегодняшнее поражение стало Шищенко вторым подряд после возвращения на тренерский мостик "Полесья", а в целом житомирцы не выигрывают ещё с конца ноября прошлого года. "Черноморец", в свою очередь, добыл первую победу после зимней паузы, и возвращаются в верхнюю половину таблицы.


22-й тур УПЛ сезона 2023/24

30 марта. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Полесье" - "Черноморец" 1:4

Голы: Кушниренко - 74 - Авагимян 53, 60, 64, Кузык 90

"Полесье": Бойко, Кравченко, Кушниренко, Кравец, Михайличенко, Козак (Фортюн 72), Танковский, Крушинский (Таллес Коста 62), Петряк, Ндукве (Назаренко 46), Луифер (Мустафаев 72)

"Черноморец": Варакута, Путря, Гучек, Ермаков, Брагару, Бадибанга (Альваренга 89), Васильев, Авагимян (Присяжнюк 85), Штогрин, Бойчук (Зе Гомес 90+2), Иеде (Кузык 46)

Предупреждения: Козак 45+1, Кушниренко 63, Бойко 82, Таллес Коста 82 - Авагимян 82

Удаление: Кушниренко 78 (вторая жёлтая карточка)

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Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
30.03.2024 в 20:45
Шо там, Будківському з Кравцем нічого після матчу не говорили п'яні співробітники Чорномореця? А по суддівству що, зламав суддя гру чи не зламав? Хвилююся, які зараз будуть виправдання
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Комментарии 35
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xo66it (Оболонський Рейх)
30.03.2024 в 20:45
Шо там, Будківському з Кравцем нічого після матчу не говорили п'яні співробітники Чорномореця? А по суддівству що, зламав суддя гру чи не зламав? Хвилююся, які зараз будуть виправдання
Ответить
1
0
Kondor (Веселе)
30.03.2024 в 18:10
Посипалося Полісся,як осінне листя
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 18:13
клуб парашютистов
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:27
и сбитых лётчиков
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 18:28
так это и есть сбитые лётчики
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:32
Не каждый сбитый лётчик уже парашютист. И не каждый парашютист лётчик.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 18:34
если он играет, то приземлился удачно!))
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:29
Да ты поэт, Кондор. Где тебя можно почитать?
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Prideman (Lviv)
30.03.2024 в 17:50
Здається Полісся поплило. Відставка Калитвинцева, як на мене, це помилка. Але Буткевичу видніше))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 18:27
полiння
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наварін (Київ)
30.03.2024 в 17:45
Якщо Р.Й.Григорчук рекламував себе перед президентом Полісся, то вдалося йому це на 100%. Перший тайм ,- майже рівний. А в цілому, вітаю вболівальників Чорноморця з перемогою.
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Скачков Леонід (Рівне)
30.03.2024 в 17:36
АТБ фсьо! Мало наловити дешевих і неякісних бандерлогів,які абсолютно нічого не вирішують,та ще й посеред сезону здуру міняти тренера.Мабуть потрібно буде тратитись на якісних гравців.На таких ослах,як Будківський і Бойко далеко не заїдеш.Цікаво,АТБ в десятку всунеться? ЧО-красавці.Гарна,розумна гра.Єдине виключення-Бойчук.Реально тупий гравець,ні техніки,ні думки.Щось на зразок Зубкова із Шахтаря.Дуже радий за ЧО.Подобається мені ця команда.Там піарять на повну Судакову? Щось мені здається,що Авагімян цікавіший.Кривбас наступний?
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Вarcelinius
30.03.2024 в 17:42
Шо значит Кривбасс наступный? Ты против кого батон крошишь, Лёня?
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Prideman (Lviv)
30.03.2024 в 17:48
Так буває, що після одної розгромної перемоги настає ейфорія і зриває дах. Не дивуйся.
 
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Скачков Леонід (Рівне)
30.03.2024 в 17:51
В Кривбасі,склад мабуть ще слабший ніж в АТБ.Я дивуюсь,що вони ще зверху таблиці.Ти подивись сам-це або пристарки,або збиті льотчики.Не вірю,що вони здатні конкурувати за три перші місця.
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:02
Да Кривбасс при удачных раскладах после этого тура может и на 3 место претендовать. Удивляешься? Да я сам удивляюсь, как он с таким средним составом на 2 месте досе сидит. Магия Вернидуба. Бойцовский характер. Мужики. Ну и Юзик конечно.
 
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Prideman (Lviv)
30.03.2024 в 17:47
Бандерлогів? Ти адекватний взагалі?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 17:35
белогубко, ну шо там?
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Скачков Леонід (Рівне)
30.03.2024 в 17:37
ТАМ-все заїблісь!
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Вarcelinius
30.03.2024 в 17:33
Поставили пердивскую выскочку на место. Браво Черноморец! Браво Авагимян! Гуляй Одесса! Белогубка, зажигай! )
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 17:49
а схегали ты можешь редактировать мессаги?))
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:24
Шаво?
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 18:26
ну, сначала было сообщение (мессага, message) без упоминания одессита)))
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:36
А ты подумай. Ещё не всё так плохо.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 18:38
шо там думать? кнопки "редактировать" нема
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:42
Ну это при ответах нема, а сразу то есть. )
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 18:48
та какой сразу? там после обновления страницы 5+ минут прошло)))
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:52
Для меня льготы, как ветерану.. Две добавочные минуты.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 18:52
так ты с администрацией сотрудничаешь?)))
 
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:58
Ну дык. Уже давно. Вон с Синчуком постоянно переписываемся. Да и со Швецом я на короткой ноге. Хотели даже деньги мне платить, шоб я тут срач разгонял, но я отказался. Это я бесплатно, это я для души... )))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 19:00
а кто из вас хромает?))
 
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ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
30.03.2024 в 18:14
Сами давно в типа элите ? Как пола Пугачева, то ли еще будет )
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Вarcelinius
30.03.2024 в 18:22
Кривбасс, сынок, в элите украинского футбола с 1992 года. Ты ещё под стол пешком ходил, когда я сидел на матче Кривбасс-Парма и видел Буффона на расстоянии вытянутой руки, в бинокль. Будешь мне тут сказки рассказывать...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.03.2024 в 18:38
пола абдул, а пугачёва - алла
 
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Djon (Україна)
30.03.2024 в 20:16
барселінгус, ти ще більш хворий, ніж я думав, яка еліта, що ти мелеш убогій? Кривбас був расформований у 2013 році. І взагалі ніде не грав. А ти не знав? Твій новостворений кревбаз повернувся до УПЛ тільки у 2022 році. Так що, месівосос не звезди.
 
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