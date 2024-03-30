УПЛ. Полесье - Черноморец 1:4. Невероятный Авагимян

После предыдущей игры с "Вересом" Григорчук отдельно указал на необходимость более активно действовать в нападении. Видимо, совет тренера был принят во внимание, и уже с первых минут гости стремительно помчались в атаку, и нанесли аж три удара за первую пятимунутку. Стартовый штурм "Черноморца" был разбавлен одним ударом от Петряка из-за пределом штрафной после индвидуальной ошибки Брагару.

В середине тайма темп игры существенно снизился. Команды поочерёдно перехватывали инициативу, но особой опасности не создавали.





Главный момент первой половины встречи случился на 34-й минуте. Петряк с Михайленко классно обыгрались на фланге, выкатили мяч Люферу на пустые ворота, но от дебютного гола новичка житомирцев в УПЛ на ленточке спас Брагару, после чего голкипер "моряков" сразу же поблагодарил латераля за эпичное спасение. До конца тайма "Полесье" продолжил поддавливать, но подобные шансы вновь создать им не получилось.

В перерыве оба тренера провели по одной замене - два украинца заменили двух легионеров.

Главное событие второго тайма - бенефис Авагимяна. В принципе, вингер был одним из лучших на поле и в первую 45-минутку, но все результативные действия Артура пришлись уже на вторую половину встречи.





Голы уроженец Мариуполя забивал на любой вкус: сперва замкнул головой навес Бадибанги, затем дальним ударом прошил Бойко после подключения вышеупомянутого Брагару, ну и напоследок положил "конфетку" прямым ударом со штрафного с 25 метров. И всё это за 11 минут! Ещё более примечательным такой перфоманс выглядит на фоне общей статистики Артура в текущем сезоне. До сегодняшнего матча на его счету было лишь три результативных действия в чемпионате.

После оформленного преимущества "Черноморец" значительно раскрепостился. Да и "Полесье", казалось, утратило хоть какую-то веру в камбэк. Всё изменил выход с замены Мустафаева - азербайджанец быстро оформил результативный навес на Кушниренко с углового, и сам чуть не забил буквально в следующей атаке.

Правда, интрига возродилась ненадолго. Причём, убил её как раз-таки автор забитого мяча - Кушниренко. За фол на Кузыке центрбек заслуженно получил вторую жёлтую. До конца поединка гости успели воспользоваться численным преимуществом, вновь доведя счёт до разгромного - 1:4.



Вопреки последним результатам двух команд, игра получилась сверхзрелищной. Всего за матч было нанесено 34 удара - 14 на 20 в пользу "моряков".





Cегодняшнее поражение стало Шищенко вторым подряд после возвращения на тренерский мостик "Полесья", а в целом житомирцы не выигрывают ещё с конца ноября прошлого года. "Черноморец", в свою очередь, добыл первую победу после зимней паузы, и возвращаются в верхнюю половину таблицы.



22-й тур УПЛ сезона 2023/24

30 марта. Житомир. Центральный городской стадион "Полесье"

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

"Полесье" - "Черноморец" 1:4

Голы: Кушниренко - 74 - Авагимян 53, 60, 64, Кузык 90

"Полесье": Бойко, Кравченко, Кушниренко, Кравец, Михайличенко, Козак (Фортюн 72), Танковский, Крушинский (Таллес Коста 62), Петряк, Ндукве (Назаренко 46), Луифер (Мустафаев 72)

"Черноморец": Варакута, Путря, Гучек, Ермаков, Брагару, Бадибанга (Альваренга 89), Васильев, Авагимян (Присяжнюк 85), Штогрин, Бойчук (Зе Гомес 90+2), Иеде (Кузык 46)



Предупреждения: Козак 45+1, Кушниренко 63, Бойко 82, Таллес Коста 82 - Авагимян 82



Удаление: Кушниренко 78 (вторая жёлтая карточка)